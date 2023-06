Karatay Çimenlik Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki spor tesislerinin sayısını artırmak ve vatandaşların daha iyi şartlarda spor yapabilmesini sağlamak adına yatırımlara hız veren Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi'ne kazandırdığı Kapalı Spor Salonu'nu hizmete açtı.

Spor alanındaki yatırım ve projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Çimenlik Kapalı Spor Salonu'nu düzenlenen törenle hizmete açtı. Çimenlik Mahallesine kazandırılan Kapalı Spor Salonu 8 bin 680 arsa, bin 161 metrekare de inşaat alanına sahip. İçerisinde 15'e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları, idari bölümler bulunan merkez rakamıyla 21 milyona mal oldu.

“Hayata geçirdiğimiz her yatırımımızda şehrimize olan sevdamız daha da artıyor”

Belediye olarak spora ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca kısa zamanda Karatay'a çok fazla yatırım kazandırdıklarını aktararak, “Karatay'ımızı, Konya'mızı ülkemizi bir başka seviyoruz. Yaptığımız her hizmet her yatırım ve projeyle bu sevdamız daha da artıyor. Duyduğumuz muhabbet katlanan heyecanımız ve şehrimize olan bu sevdamız ise bizi daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye teşvik ediyor. Karatay'ın dört bir tarafına hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımıza yeni yaşam alaları kazandırmaya devam ediyoruz. Başta büyükşehir belediyemiz ve tüm belediyelerimiz ile birlikte Konya'mızı güzelleştiriyoruz. Uzak yakın demeden ilçemizin her bir noktasını yenilikçi özgün ve insanımızın faydasına olacak proje ve yatırımlarla donatıyoruz. Karatay Belediyesi olarak sadece fiziki ve alt yapı alanında değil sosyal kültürel eğitim ve spor alanlarında da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Bu alanlarda hayata geçirdiğimiz her yatırıma geleceğe yaptığımız yatırım gözüyle bakıyoruz. Çünkü ilçemize ve insanımıza yapacağımız en önemli katkının çocuklarımızı ve gençlerimizi doğrudan etkileyeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede Karatay'ın ve Konya'nın geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz. Bugüne kadar çocuklarımız ve gençlerimiz için birçok projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

"Son 4 yıl içerisinde ilçemize 6 tane eğitim tesisi kazandırdık"

Göreve geldiklerinden bugüne kadar son 4 yıl içerisinde ilçeye 6 tane eğitim tesisi kazandırdıklarını kaydeden Başkan Kılca, "7'ncisinin yapımı devam ediyor. 8'incisinin ise ihalesini yaptık. Okullarımızın çevre düzenlemesinden tutun da okullarımıza ve parklarımıza modern halı sahalarının yapılmasına; yine okullarımıza kütüphane kurulmasından sınavlara hazırlanan genç kardeşlerimizin ek kaynak ders kitaplarına ve sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık iki hafta önce belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezimizin müjdesini vermiştik. Çok yakın bir süre içerisinde de Karatay Spor Merkezimizin temelini atacağız. Konya'mıza şimdiden hayırlı olsun. Gençlerimize ve çocuklarıma yönelik projelerimiz elbette bunlarla sınırlı değil. Yine geçtiğimiz hafta, hemşerilerimizle paylaştığımız bir başka projemiz olan Hoş Kubbe yükseliyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri kubbe altı kütüphanesi bulunacak. Burada ayrıca gençler için farklı sosyal etkinlikler de yapılacak. Yine yakın zamanda temellerini attığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Kültür Merkezimizin inşaatı devam ediyor. Yine Köprübaşı Mahallemize de gençlerimiz için bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. Merkezin inşaatı devam ediyor. Kütüphanesiyle, derslikleriyle, spor salanlarıyla, atölyeleriyle, konferans salonu ve kafeteryalarıyla gençlik merkezimiz yeteneklerini geliştirmek kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetinde olacak” dedi.

“Gençlerimize verdiğim sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okul ziyaretlerine geldiklerinde talep edilen spor salonu projesini hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bin 161 metrekare inşaat alanına sahip 21 milyon liralık maliyetli Çimenlik Kapalı Spor Salonumuzu bugün hizmete açıyoruz. Belediye olarak 100. temel atma projemiz olan bu tesisimizde oyun sahamız, fuaye alanımız, seyirci, tribünümüz, soyunma odalarımız ve idari bölümlerimiz bulunuyor. Yeni ve modern bir kapalı spor salonu bulunan tesisimiz gençlerimize, ilçemize yakışır bir proje oldu. Buraya geldiğimizde okul ziyaretlerimizde hocalarımıza ve genç kardeşlerimize buranın yapımı ile ilgili söz vermiştim. Verdiğim bu sözü bugün burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki merkezden ülkemize nice genç sporcular yetişecek. Karatay Belediyesi olarak birçok alanda yapmakta olduğumuz yatırım ve projelerimizle Karatay'ımıza ve Konya'mıza değer katmaya devam edeceğiz. Büyükşehir belediyemiz, merkez ilçe belediyelerimiz, valiliğimiz, kaymakamlığımız, teşkilatlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte hedefimiz amacımız Konya'mıza tüm vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Bu temennilerle Çimenlik Kapalı Spor Salonumuzun Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çimenlik Kapalı Spor Salonu sporcu havuzumuza katkı sağlayacak”

Konya İl Gençlik ve Spor Müdür Abdurrahman Şahin; Konya'nın her alanda olduğu gibi sporda da örnek sporcuların yetiştiği ve örnek spor tesislerinin bulunduğu kadim bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

Şahin, “Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak belediyelerimizle ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde şehrimizde spor yapılabilen alanları arttırmak çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sunmak, genç ve yetenekli bireyleri erken yaşta keşfetmek sporu tabana yaymak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve bireyler arasında dostluk ve kardeşlik bilincinin oluşturulmasını sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kıymetli gençler bu gaye ve hedefler istikamette Karatay Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Çimenlik Kapalı Spor Salonunun açılış törenini birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu salonun hizmete girmesi ile birlikte Konya'mızın sporcu havuzuna yeni sporcular kazandırılacak yeni yetenekler keşfedilerek 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'mızın ve ülkemizin spor alt yapısına katkı sağlanacaktır. Bakanlığımız ile birlikte Konya Valiliğimizin, Konya Büyükşehir Belediyemizin Karatay Meram ve Selçuklu Belediyelerimizin il merkezi ve ilçelerde yapmış olduğu sayısız gençlik ve spor tesisleriyle gençlik ve spor faaliyetlerine öncülük etmesi Konya'mızın sporda marka şehir olmasında önemli katkı sunmuştur. Bu katkı ve desteklerden dolayı bakanımıza, valimize, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımızın şahıslarına ve tüm ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Açılışını yaptığımız Çimenlik Kapalı Spor Salonunu şehrimize kazandıran Hasan Kılca'ya ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Spor salonunun okulumuza sporcularımıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Merkez gençlerin vakitlerini kaliteli geçirmesine katkı sağlayacak”

Çimenlik Kapalı Spor Salonu'nun, gençlerin okul dışındaki vakitlerini doğru ve faydalı etkinliklerle geçirmelerine katkı sunacağına dikkat çeken Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çimenlik Kapalı Spor Salonumuzun Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlar getirmesini diledi. Murat Yiğit, “Tarih boyunca eğitim ve kültür şehri olarak anılan Konya'mız geçmişinden aldığı sorumluluk duygusu içerisinde birbirinden kıymetli eğitim hizmetlerinin hayat bulduğu bir şehir olmuştur. Bu noktada yerel yönetimlerimizin göstermiş oldukları irade her türlü takdirin üzerindedir. Büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimizin de ortaya koydukları örnek belediyecilik anlayışı şehrimizin eğitimine de büyük katkılar sunmaktadır. Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Çimenlik Spor Salonunun da bahçesinde bulunduğu Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisemizin öğrencileri başta olmak üzere çevre mahallelerde bulunan gençlerimize ve sporcularımıza hizmet verecektir. Ümit ediyoruz ki sporun disiplin ve güzel ahlaka yönlendirici etkisi gençlerimizi hayata daha donanımlı ve güzel bir şekilde hazırlayacaktır. Bu anlamlı hizmete vesile olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve ekibine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki kendilerinin destekleriyle yükselen ve ivme kazanan Karatay'daki eğitim öğretim, her geçen gün çok daha iyi bir konuma gelecektir. Gençlerimizin okul dışındaki vakitlerini doğru ve faydalı etkinliklerle geçirmelerine katkı sunacaktır. Çimenlik Kapalı Spor Salonumuzun Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin her süreçlerinde yanlarında oluyoruz”

Tesisin Konya'ya hayırlı olmasını dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Konya belediyelerinin hizmette yarıştıklarını söyledi. Başkan Kavuş, “Yatırım çocuklarımız ve gençlerimizi hem de geleceğin büyüklerinin yetişmesine katkı sağlayan bir yatırım oldu. Merkezde dört belediye olarak çocuklarımızın ana sınıfından başlayarak üniversiteyi bitirinceye kadarki tüm süreçlerinde yanlarında oluyoruz. Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzle her türlü desteği vermek için yarışıyoruz. Bundan sonrada çocuklarımızın yetişmesi adına kendi üzerimize düşende kanunda bize verilen vazifelerden daha da fazlasını yaparak geleceğimizi kurtarmak ve bugüne sahip çıkmak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Konya Belediyeleri olarak hizmette yarışmaya devam edeceğiz. Bu tesiste emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'yı ve tüm ekibini tebrik ediyorum” dedi.

“Türkiye Yüzyılını gençlerle birlikte inşa edeceğiz”

Türkiye Yüzyıl'ını gençlerle birlikte inşa edeceklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya belediyeleri olarak gençlerin geleceği için üzerlerine düşen sorumlukları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, Konya belediyeleri olarak toplumun her kesimine hitap edecek işler yaptıklarını söyleyerek, “Belediyeler olarak sadece alt yapı hizmetleri değil eğitimden sağlığa, spora kültüre varıncaya kadar her alanda üzerimize düşen vazifeyi yerine getiriyoruz. Bu güzel eserin meydana gelmesinde emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışma ekibine, milli eğitim müdürümüze, gençlik spor il müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Onların her alanda kendilerini geliştirebilmeleri ve ifade edebilmeleri bizim için önemli. Onun için inşallah bu tesis gençlerimiz spor alanında kendilerini geliştirmeleri yolunda çok önemli bir hizmeti yerine getirecek. Gençlerimiz bu güzel tesis de çok güzel vakit geçirecekler. Türkiye Yüzyılını biz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Değerli başkanımıza Kartay'ımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanlarımız imkanlarını seferber ediyorlar”

Çimenlik Kapalı Spor Salonu başta öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olsun diyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Başkanımız Karatay'ımıza her gün güzel işler yapıyor. Allah kendisinden razı olsun. Çağın gençliği dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımla yürür. Hocalarımızın değerli milli eğitim yöneticilerimizin kıymetli bakanlarımızın buradaki emeği büyük. Karatay Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibine emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Şehrimiz her alanda büyüyor. Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere merkez ilçe belediye başkanlarımız ve diğer belediye başkanlarımız da ilçelerini en iyiye taşımak için ellerindeki imkanları seferber ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletçe geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle spor salonunun hem okulumuza hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yapılan yatırımlar gençlerin geleceği için”

Karatay'da yeni bir açılışta yine beraber olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karatay Kaymakamı Yavuz Güner; Çimenlik Kapalı Spor Salonun öğrencilerin başarılarına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Kaymakam Güner, “İlçemizde yeni bir spor tesisinin açılışı için yine bir aradayız. Tesisimizin öğlencilerimize ve okulumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Okul binamızın yanında kütüphanesinin, spor tesisinin ve oyun gruplarının olması bizleri ziyadesiyle sevindirmekte ve öğrencilerimizin başarılarına daha fazla katkı sunacağı inancıyla bizleri ümitlendirmektedir. Bu hedefle değerli öğrencilerimizden beklentimiz; bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek başarılarınızın artmasıdır. Yapılan bütün yatırımlarımızla amacımız; öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesini sağlamaktır. Bu spor tesisinin okulumuza kazandırmasını sağlayan başta Belediye Başkanımız Hasan Kılca olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Tesisten Konya'nın spor şehri kimliğine katkı sağlayacak gençler yetişecek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Çimenlik kapalı Spor Salonu ile Konya'nın spor şehri kimliğine bir yatırım daha eklendiğini dile getirerek, “Konya modeli belediyecilik anlayışı ile gençlerimiz için atılan her adımı aslında ülkemizin yarınlarına atılacak sağlam adımlar olarak görüyoruz. Ülkemiz parlak bir geleceğe güçlü bir şekilde yürürken üretimde, sporda, sanatta ve sağlıkta kısaca her alanda büyük başarılar yakalıyor ve bu konudaki en büyük gücünü de gençlerimizden alıyor. Milli ve manevi duygularla yetişmiş, çalışkan ve ferasetli gençlerimizin her biriyle gurur duyuyoruz. Her bir gencimizi parlak bir istikbale ulaştırmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı hayata geçirirken Karatay belediyemiz ve tüm ilçe belediyelerimiz ile ele ele veriyor şehrimizi her alanda güçlendirmek için koordineli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle spor alanında attığımız güçlü adımlarla Konya hem İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmış hem de 2023 dünya spor başkenti olma unvanını kazanmıştır. Bugün açılışını yaptığımız Çimenlik kapalı Spor Salonu ile de Konya'nın spor şehri kimliğine bir yatırım daha eklenmiş oldu. Bu tesiste eminim ki birçok başarılı genç yetişecek şehrimizin ve ülkemizin gururu olacaktır. Bu önemli eseri şehrimize kazandıran Karatay belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesi'ne kazandırılan Çimenlik Kapalı Spor Salonu'nun açılısı duaların ardından gerçekleştirildi. Öte yandan merkezin temel atma programına; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.