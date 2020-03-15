Karatay Eğitim Projesi'nin protokolü imzalandı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, eğitime katkı sağlamak ve öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek amacıyla bugüne kadar çeşitli projeye imza atarken, içerisinde birçok proje uygulamasını barındıran Karatay Eğitim Projesi'ne ilişkin protokol de imzalandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ile liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak eğitim, kültür, teknoloji ve sportif alanlarda yapılacak çalışmalarda iş birliği içinde, verimli ve etkin bir eğitim öğretim süreci inşa etmeye ilişkin protokol için Konya Valiliğinde imza töreni düzenlendi. Karatay Eğitim Projesi'ne ilişkin protokole, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar imza attı.

“Bu proje, ilçemizin eğitimine çok büyük katkılar yapacak”

İmza töreninde konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, en büyük amaçlarının vatan, millet, bayrak sevgisiyle donanmış, milli ve manevi duygularından ödün vermeyen geçmişini unutmayan fakat bunun yanında dünyadaki tüm bilimsel gelişmelerden haberdar olup bu ilerlemelerin daha da ötesine geçen nesiller yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Vali Toprak; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak protokolün de bu amacı taşıdığını belirterek, “Valiliğimiz, üniversitelerimiz, belediyelerimiz, STK'larımız ve diğer tüm kurum ile kuruluşlarımız şehrimizde çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyor. Herkes bu konuda elini taşın altına koyuyor ve inanılmaz işler ortaya çıkıyor. Bugün de Karatay Eğitim Projesi'nin protokolünü imzalıyoruz. Proje kapsamında Karatay Belediyemiz, ilçe genelinde ilkokula başlayacak tüm öğrencilere kırtasiye ve çanta desteği veriyor vermeye devam edecek. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kütüphanesi kuruldu. Öğrenciler, tamamen bilimsel ve yeni birçok bilgiye bu kitaplıktan ulaşabilecek. Yine Karatay Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde eğitim gören öğrenciler için tarihi ve kültürel geziler düzenleyecek. Karatay Belediyesi, ilçe genelini kapsayacak şekilde ‘Karatay Robot Yarışması' düzenleyecek. Liderlik Atölyesi Projesi kapsamında hem öğretmenler hem de okul yöneticileri eğitilecek. Yine, ‘Mutlu Birey Atölyeleri Projesi' kapsamında kişilik gelişimi ve girişimcilik eğitimleri verilecek. Karatay'daki öğretmen ve öğrenciler, üniversitenin imkanlarından faydalanabilecek. Karatay Eğitim Projesi, gerçekten de hepsi birbirinden kıymetli birçok alt projeyi içeriyor. Ben bu vesileyle Necmettin Erbakan Üniversitemize, Karatay Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu projelerle Konya eğitimde bir marka olur”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, imzalanan protokolün uygulamaya geçmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Cem Zorlu, “Bugün imzaladığımız protokol, gerçekten çok önemli. Ancak asıl önemli olan, imzadan öteye geçilerek uygulanmasıdır. Zira pek çok protokol yapabilirsiniz ama bunun uygulanmaması, protokolü işlevsiz kılıyor. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetleri dolayısıyla öncelikle Valimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hangi hayırlı işi getirdiysek mutlaka bizlere destek olmuştur. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca da yine bu konuda her zaman bizlerin destekçisi. İl Milli Eğitim Müdürümüz de yine eğitimde şehrimizi marka yapmak adına çok gayretli. Bizler de bu çorbada bir tuzumuz olsun arzusundayız. İşte tüm bu kurumlar bir araya gelince önemli bir katma değer oluşuyor. Bu projelerle Konya, eğitimde marka şehir olma yolunda önemli bir noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Tek amacımız Karatay'da akademik ve eğitim kalitesini yükseltmek”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise göreve gelir gelmez önceliklerini eğitime verdiklerini belirterek bu konuda hemen çalışmaya başladıklarını aktardı. Başkan Kılca, şunları dile getirdi: “3 okulumuzun temelini atmıştık. 3 tane de yapımları devam eden okulumuz vardı. Bu üç okulumuzu 2019'da tamamlayarak milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettik. Yapımı süren 2 tane de anaokulumuz var. Onlar da tamamlanmak üzere. Eğitime yönelik yaptığımız bu fiziki çalışmalarımızın yanı sıra ilçemiz genelinde akademik kalitenin daha da yükselmesinin yanında milli ve manevi değerlerine bağlı çocuklarımızın yetişebilmesi için de birçok proje yürütüyoruz. Bugün imzaladığımız protokol de bunu kapsıyor. Karatay Eğitim Projemiz, okullarımıza yayından malzeme desteğine, kültürel ve sosyal gezilerden, yarışmalara kadar birçok alt projeyi bünyesinde barındırıyor. Bir kısmını hayata geçirmeye başladık bir kısmı ise planlama veya uygulama aşamasında. Projemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle de, çok önemsediğimiz bu projeye katkıları dolayısıyla Valimize, rektörümüze, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, kültür, sanat, teknoloji, spor, değerler eğitimi ve akademik başarının artırılmasına yönelik planlanan birçok faaliyet ile projeyi kapsayan Karatay Eğitim Projesi'nin protokolü imzalandı.