Karatay Gençlik Meclisi Yaz Kursları sona erdi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Karatay Gençlik Meclisi Yaz Kursları” eğitimleri sona erdi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'ndaki programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, protokol mensupları, Karatay Gençlik Meclisi Yaz Kursları eğitimlerine katılan öğrenciler ile aileleri katıldı. Başkan Kılca, programda yaptığı konuşmada Karatay Gençlik Meclisi'nin hayata geçirdiği projeye bu yıl 400 ortaokul, 300 de lise olmak üzere toplamda 700 kişinin başvurduğunu, öğrencilerin 4 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir eğitim ile birçok faaliyete katıldığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Yaz kursumuz boyunca öğrencilerimiz için 30 öğretmen 25 danışman ve 10 da yardımcı personel görev yapmıştır. Bu vesileyle eğitimleriyle, ilgi ve hassasiyetleriyle öğrencilerimizin yanında olan herkese teşekkür ediyorum. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz de bu dolu dolu projeyle çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de gelişimlerine katkı sundu. Bu ve daha birçok projeyle çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizler de her projelerinde Kent Konseyimizin, Gençlik ve Kadın Meclisimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 2 hafta sonra 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlayacağını hatırlatan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin okullarında rahat etmesi ve eğitimlerini güzel ortamlarda alabilmesi için gerekeni yapmaya devam ettiklerini de kaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından “Karatay Gençlik Meclisi Yaz Kursları” eğitimi alan öğrenciler, hazırladıkları programı katılımcıların beğenisine sundu. Gençler; eğitimleri süresince öğrendikleri şiirler ve ezgileri seslendirdi, çeşitli etkinliklerle programa katılanlara güzel bir akşam yaşattı. Programın sonunda aldıkları eğitimler sonucunda başarılı olan öğrencilere ödülleri ve hediyeleri verildi.