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Karatay Hayvanat Bahçesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi

Konya’nın ilk ve tek Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Konya'nın ilk ve tek Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.


4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çeşitli okullardan gruplar halinde gelen öğrenciler Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Öğretmenleriyle birlikte Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gelen çocuklar dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesini baştan sona ilgiyle gezdi. 82 türde 500'e yakın hayvanın bulunduğu Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimleri tarafından geziye katılan öğrencilere hayvanlar hakkında bilgiler verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediyesi Veteriner Hekimleri, "Çocuklarımız burada dünyanın farklı bölgelerine ait hayvanlara büyük ilgi gösteriyorlar ve doğanın büyük parçası olan hayvanları birebir görüp onlara karşı sevgi ve koruma duyguları gelişiyor. Aslandan, kaplana, ayıdan, lamaya ve tavus kuşundan deve kuşuna kadar geniş bir türe sahip olan Rehabilitasyon Merkezimizde çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak ve hayvanları daha iyi tanımalarını sağlamak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi.


Öte yandan, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve İç Anadolu Tedavi Rehabilitasyon Merkezinde son 6 ay içerisinde doğada yaralı halde bulunarak rehabilitasyon için getirilen 130 hayvanın tedavilerinin gerçekleştirildi ve tedavi süreci tamamlanan vahşi hayvanların tekrar doğaya bırakıldı.


Görevli öğretmenler ise gerçekleştirdikleri ziyaret sayesinde öğrencilerin hayvanları yakından tanıma şansı yakaladıkları ve hayvan sevgisi kazandıklarını ifade etti.

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