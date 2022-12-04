Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nden “Karatay Çocuk Şenliği”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından, Çocuk Meclisi bünyesinde bulunan ve ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullardan oluşan 110 temsilcinin katılımıyla “Karatay Çocuk Şenliği” düzenledi.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda çocuklar, gün boyunca birbirinden renkli gösteriler, etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla dopdolu bir şenlik yaşadı. Çocuklar, kendileri için oluşturulan fotoğraf canlandırma, Twister, bilgi yarışması, ayak bowlingi, çiz bilelim, komut hareket, sandalye kapmaca, Janga ve Survivor gibi 10 farklı oyun istasyonunda eğitsel oyunlarla doyasıya eğlendi. İstasyonlar ve diğer alanlarda Karatay Gençlik Meclisi Gönüllüleri de şenliğe katılan çocukları bir an olsun yalnız bırakmadı ve oyunlarda kendilerine eşlik etti. Çocuklar ayrıca şenlik boyunca kendilerini tanıtma ve Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin faaliyetleri ile önümüzdeki dönem çalışmalarını da konuşma imkanı buldu.

Başkan Hasan Kılca, çocukları yalnız bırakmadı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile birlikte şenlik alanında çocukların eğlencesine katıldı. Bir süre çocuklarla sohbet eden Başkan Hasan Kılca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, şenliğe katılan çocuklara hediye vermeyi ihmal etmedi. Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen “Karatay Çocuk Şenliği”ni çok beğendiğini ve çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Karatay kent konseyi bizim için önemli bir güçtür ve olmazsa olmazımızdır”

Başkan Hasan Kılca; “Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisimizin bu güzel programı düzenlemesi çok güzel. Çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşması, eğlenmesi ve birlikte vakit geçirmeleri açısından düzenlenen program için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karatay Kent Konseyi şehrin yönetiminde çok önemli bir güçtür bizim için ve bizler için olmazsa olmazdır. Bu bağlamda göreve gelir gelmez Karatay Kent Konseyimizi aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Çünkü kent konseyleri sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, odalardan siyasi parti temsilcilerine kadar daha birçok kesimden belirlenen isimlerden oluşuyor. Şehrin yönetimine etkin ve bağımsız bir şekilde katkı sunan bu kuruluşlar gibi Karatay Kent Konseyimiz de özellikle son 3,5 yıldır çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bu vesileyle Karatay Kent Konseyimizin tüm birimlerine teşekkür ediyorum. Çocuk Meclisimizi kurduk ama eksiğimiz olan Karatay Çocuk Meclisi'mizi de oluşturduk. İlkokul ve ortaokullardan 110 temsilcinin yer aldığı bu isimler, kendi gözlerinden kendi yaş ve bakış açılarından şehrin yönetimi ile kararlarına katkıda bulunuyorlar. Yani şehrimizin Karatay'ımızın yönetiminde artık çocuklarımız da var. Sizlerin alacağınız kararları da bizler belediye olarak yerine getirmekle mükellefiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Karatay Belediyesi çocuk ve gençlerimizi çok önemsiyor”

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen Karatay Çocuk Şenliği'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Karatay Gençlik Merkezi çocuklarımızla bugün şenlendi bir başka güzel hale gelmiş. Karatay Belediyesi, ilçemizin her şeyi ile ilgileniyor ama aynı zamanda hem gençleri hem de çocukları ayrıca önemseyen ve bu konuda çokça çaba sarf eden nadir belediyelerden bir tanesi. Bu vesileyle çocukları ihmal etmeyerek Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ni kuran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya, yine bu güzel programı düzenleyen Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.