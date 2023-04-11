Karatay Kent Konseyi “Firar Dergisi”ni okuyucularla buluşturdu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, Edebiyattan sanata, psikolojiden teknolojiye ve tarihten kitaba kadar daha birçok konunun işlendiği Firar Dergisi'ni okuyucularla buluşturdu.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi, özellikle gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Karatay Kent Konseyi bu çerçevede; Sanat, Teknoloji, Edebiyat, Tarih, Kelimeler, Psikoloji, Röportaj, Anılar, Ayetlerle Fen Bilimleri, Karatay Tanıtım, Ülke Tanıtımı ve Film-Kitap Önerisi gibi 12 farklı konunun işlendiği “Firar Dergisi”ni okuyucularla buluşturdu. Uzun soluklu bir emeğin eseri olan Firar Dergisi'nin ilk sayısının ana teması ise “Gençlik ve Gönüllülük” olarak belirlendi. Tamamı gençlerden oluşan 60 kişilik bir ekibin hazırladığı dergi, farklı içerikleriyle geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor. 3 ayda bir çıkacak Firar Dergisi'nin her sayıda farklı bir konsepti olacak. Logo olarak umudun simgesi “Kırlangıç”ı seçen Firar Dergisi, fethedilecek gönüllere “firar” etme niyetinin peşine düştü. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin #FethedilecekÇokGönülVar ve #GönüllereFirarEdenler mottosunu kullanan derginin ikinci sayısı için ise hazırlıklar başladı.

Firar Dergisi'nin gala programı yapıldı

Karatay'ın gönüllü gençleri, Karatay Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Firar Dergisi Gala Programı”nda Firar Dergisi'nin ilk sayısını incelemenin heyecanını da yaşadı. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Firar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Gerez, derginin ilk sayısını görmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ayşe Gerez, “Bu zamana kadarki tüm emekleri için gönüllü ekibimize ve elbette büyük destekleri için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. hep birlikte inşallah uzun sürecek bir yolun ilk adımını atmış olduk. Umarım bundan sonraki süreçte de heyecanımız aynı şekilde diri, bir şeyler yapabilme çabamız aynı şekilde azimli kalır. Geçmişten şimdiye, şimdiden geleceğe bir köprü olacak olan dergimiz hepimiz için hayırlı olsun. Okuyucusu ve istifadesi bol olsun inşallah” dedi.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı ve Firar Dergisi İmtiyaz Sahibi Ahmet Babuççu, derginin yayın hayatına hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Ahmet Babuççu, “Yüce Rabbimden dergimizin fethedilmiş gönüllere Firar edecek kırlangıçların kalplerine konacak içerikler üretmek için bize imkân nasip etmesini diliyorum. Baştan beri bir yayın organımızın olmasını arzulamış ve gençlerimize tüm güzellikleri ulaştırmayı hedeflemiştik. Çok şükür bu hedefimizi başarmış bulunuyoruz. Bugün 1 yıllık bir serüvenin ardından dergimizin ilk sayısını elimize almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Firar da inşallah Büyük Doğu, Muhit, Ayraç, Hece ve Dergâh gibi dergilerin arasına girerek asırlarca yaşar diye umut ediyoruz” diye konuştu.

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ortaya çıkan kıymetli eser dolayısıyla gençleri tebrik etti.

" Bir işe başlamak zordur ancak devam ettirmek daha zordur"

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan ise, Firar Dergisi'nin ortaya çıkmasında emeği olan herkesi tebrik ederek, “İnşallah Firar Dergimizin nice başarılarını görmek, onlarca hatta yüzlerce sayısını da beğeniye sunmanın mutluluğunu yine hep birlikte yaşarız. Bugün aslında sizler Karatay Gençlik Meclisimize yeni ve güzide bir marka kazandırdınız. Bir işe başlamak zordur ancak devam ettirmek daha zordur. Bu günden itibaren sizler, genç kardeşleriniz için yeni bir sorumluluğu daha sırtladınız, başarmak için çalışmalar yürütmeye devam etmelisiniz. Firar Dergisi, Fethedilecek Çok Gönül Var mottosu ile çalışmalarını yürüten ve ulaşılmadık gönül kalmayıncaya kadar çalışma yürüten bizlerin kırlangıçların en güzel nişanelerinden birisi olacaktır. Yayın ilkeleri ve editöryal politikalarıyla okuyuculara kaliteli ve güvenilir içerik sunacak, herkesin kendinden bir iz bulabileceği bir dergi olacaktır” dedi.