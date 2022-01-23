Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden rölyef kursu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, atölye programları kapsamında Karataylı kadınlara yönelik rölyef kursu düzenledi.

Toplamda 9 hafta sürecek olan kurs programı, İnovatif İş Kadınları ve Gençlik Derneği'nde (İNKAD) başladı. Yoğun bir ilginin olduğu programa katılan Karataylı kadınlar, aldıkları eğitim sayesinde birbirinden güzel rölyef eserler üretiyor. El emeği göz nuru eserler, kursun tamamlanmasının ardından Karatay Belediyesi'nde düzenlenecek sergiyle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Kurs eğitimini veren Rölyef Sanatı Hocası Betül Öncel, Rölyef sanatının yüzeyde çökertme ya da yükseltme şeklinde yapılan keyif verici ve zevkli bir sanat dalı olduğunu ifade ederek; sanatla uğraşmanın insanların hayatlarına anlam kattığını dile getirdi. Betül Öncel, Karataylı kadınlara kurs imkân sağladığı için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür etti.

"Hayallerin gerçeğe dönüştüğü projelerimiz devam edecek"

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit de güçlü toplumların güçlü kadınlardan oluşabildiğine vurgu yaparak, söz konusu projeyle amaçlarının kadınların vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Fazilet Koçyiğit şunları dile getirdi, “Kadın Meclisimizin öncülüğünde ve İnovatif İş Kadınları ve Gençlik Derneği (İNKAD) işbirliğinde Rölyef Atölye çalışmalarımızı başlattık. Projemizle kursiyerlerimizin zamanlarını anlamlı hale getirecek çalışmalar yapacağız. Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınlarımızın daha verimli vakit geçirmelerine katkı sağladığımız için mutluyuz. Kursumuz Cuma ve Cumartesi günleri sabah ve öğle olmak üzere dört gruptan oluşuyor. Projemizin tamamlanmasıyla kursiyerlerimiz, eserlerini belediyemizde açılacak sergiyle vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Sanatsal ve kültürel etkinlikler hayallerin gerçeğe dönüştüğü projelerimiz devam edecek” dedi.