Karatay Kent Konseyi “Yaz Okulu” sona erdi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen “Yaz Okulu” sona erdi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 26 Temmuz'da başlayan “Yaz Okulu” 20 Ağustos'ta tamamlandı. Projenin eğitim ile etkinlikleri, Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu ile ilçedeki birçok tesiste gerçekleştirildi. Projeye katılan 14-18 yaş aralığındaki 50 Karataylı genç; 5 hafta boyunca halı saha, yüzme ve paintball gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, İlm-i Hâl ve Sahabe Hayatı gibi derslerle yaz tatillerini çok daha verimli geçirmiş oldu. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organize ettiği projenin kapanış programı ise Karatay Kent Konseyi binasında gerçekleştirildi. Projenin değerlendirildiği ve projeye katılan gençlerin katkı sunduğu kapanış programında Yaz Okulu Projesi'ne katılan gençlere de başarı ve katılım sertifikaları verildi.

“Her zaman gençlerimizle bir arada olacağız”

Programda konuşan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, “Karatay Belediyemizin özellikle gençliğe dair birçok fiziki anlamda yatırımı var. Belediyemiz, okullarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesinden halı sahalara, yaz okulu projelerinden kütüphane ve bilimsel daha birçok projeye kadar önemli çalışmalar yapıyor. Biz de Kent Konseyi olarak Karataylı gençlerimizle çok daha yakın olmak adına gençlik meclisimizin organizesiyle yürütmüş olduğu ‘Yaz Okulu' projemizi hayata geçirdik ve projemizin kapanışını yapıyoruz ancak elbette bizler bu işi noktalamayacağız. Bundan sonra da Kent Konseyi binamızda belediyemizle birlikte bu tür etkinliklerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Bu etkinlikleri daha iyi şartlarda yapabileceğimiz gençlik merkezimiz de belediyemiz tarafından yapılıyor. 1 yıl gibi kısa sürede de ilçemize kazandırılacak inşallah. Orada bu etkinliklerimizi daha kapsamlı yapma fırsatımız olacak” dedi.

Yaz Okulu'na katılan gençler Bursa, İstanbul ve Çanakkale gezisine katılacak

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da, Kent Konseyi olarak gençlerin kendilerini her anlamda geliştirecek ve yetiştirecek projeler üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “Allaha hamdolsun 50 kadar öğrencimizle birlikte güzel bir yaz geçirdik. Tabii ki bu bir bitiş değil başlangıç. Karatay Gençlik Meclisi olarak fethedilecek daha çok gönül olduğunu düşünüyoruz ve bu manada bizler gençlerin bekçileriyiz. Onları burada bekliyor olacağız. Ben projeye desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Yaz Okulu” projesine katılan gençler; Bursa, İstanbul ve Çanakkale gezisi de yapacak. Gençler, söz konusu şehirlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da geziye katılacak gençleri gezi programının başlayacağı Bursa'ya uğurladı.

“Gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi için destek veriyoruz”

Anlamlı proje dolayısıyla Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Kent Konseyimiz, Kadın ve Gençlik Meclisimiz ile birlikte çok güzel projelere imza atıyor. Yaz Okulu kapsamında sizler hem öğrendiniz hem de eğlendiniz. Birbirinden güzel etkinliklere şahitlik ettiniz. Bir de bunu Bursa ve Çanakkale gezisiyle taçlandırıyorsunuz. Bu tür gezilerle tarihi yerleri gezerek, tarihi anlara şahitlik ederek milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişeceksiniz. Bu tür projelerimiz inşallah artarak devam edecek. Bizler gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben, yaz aylarında boş durmayıp bu etkinliklere katıldığınız için hepinizi kutluyorum. Seneye de inşallah yine beraber olacağız” şeklinde konuştu.