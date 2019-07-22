Karatay Kent Konseyi, yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin yeni dönem ilk Kent Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni dönemin ilk Karatay Belediyesi Kent Konseyi Toplantısı, Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programda yaptığı konuşmada katılımcı yönetim açısından kent konseylerinin önemli olduğunun altını çizdi.

“Vatandaşlarımız, Karatayımızın sadece sakini değil, gerçek anlamda sahibidir”

Başkan Hasan Kılca, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetlerde bulunan Karatay Belediyesinin yenilenen Kent Konseyi ile birlikte hizmet alanını ve kalitesini daha da genişleteceğini belirterek, “Bu şehrin ve bu ilçenin yaşayanı olarak insanlarımızın kendi yaşadıkları muhitlerin gelişimine de siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal açılardan katkı vermesi en önemli hedeflerimizdendir. Bu bilincin oluşturulması için dayanışmayı, yerel kültürü ve yardımı odak alan sivil toplum ile diyalog ve katılım kanallarını çeşitlendirilecek ve güçlendireceğiz. Özellikle kadınlar, gençler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile beraber çalışacağız. Şehir sadece insanın inşa ettiği değil, insanı da inşa eden canlı bir mekandır. İnsanı şekillendirir, geçmişini olduğu kadar bugününü ve yarınını da belirler. ‘Biz' ve ‘bir' olma hayalini inşa eder. Demokrasinin nüvesi olan şehir, şehirde yaşayanların katılımıyla yönetilir. Yerel yönetim bu açıdan demokrasinin ilk basamağıdır. Yerel ölçekte yapılacak ve halkımızı ilgilendirecek konularda vatandaşlarımızla istişare kanallarını daha da genişleterek, karar alma süreçlerine halkımızın daha etkin şekilde katılımını sağlayacağız. Çünkü vatandaşlarımız, Karatayımızın sadece sakini değil, gerçek anlamda sahibidir” dedi.

“Şehrimizdeki güç birliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Kılca, yerel yönetimlerde gerçek anlamda katılımcılığı sağlamak, vatandaşları sadece 5 yılda bir oy veren pasif katılımcılar olmaktan çıkarmak için halkın görüşüne başvurma yöntemlerini daha da geliştirme gayreti içerisinde olacaklarının altını çizdiği sözlerini şöyle tamamladı: “Konya'mızı diğer tüm şehirlerden ayıran en önemli özellik, şehirdeki kurumlar arasında sağlanan güç birliğidir. Yapacağımız bu çalışmalarla bu güç birliğinin daha ileri noktalara taşınmasında çaba sarf edeceğiz. Hizmet anlayışımızın temeli “insana hizmet, Hakk'a hizmettir” ilkesiyle hareket etmektir. Bize yönetim yetkisi ve sorumluluğu veren halkımıza müreffeh, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sunmak için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. İnşallah kent konseyimizle birlikte bu dönemde de insanı ve milleti merkez alan anlayışla yeni hedeflere ulaşma gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından Karatay Belediyesi Kent Konseyinin yeni başkanını seçimine geçildi. Abdürrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi Genel Kurulunda oy birliği ile Karatay Kent Konseyinin yeni başkanı seçildi. Arslan yaptığı konuşmada kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek, “Karatay Kent Konseyi olarak ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin istek ve taleplerini referans alarak sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürüteceğiz. Tek amacımız Karataylı hemşehrilerimizin huzur ve mutluluk içinde yaşamalarına katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Ahmet Baydar, Veysel Yaman, Mustafa Varol, Serhan Oğuz, Hasan Murat Güçlü, Ekrem Güden ve Güngör Gökdağ.

Toplantıya Karatay'da faaliyet gösteren kamu kurumları, muhtarlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun birçok kesiminden temsilcinin yer aldığı Karatay Kent Konseyi genel kurulu üyeleri katıldı.