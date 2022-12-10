Karatay Kent Konseyi'nden “Anne Kız Kampı”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, çocukların sosyalleşmesi, aileleri ve arkadaşlarıyla daha fazla kaynaşabilmesi amacıyla “Anne-Kız Kampı” düzenledi.

Taşkent Atabey Gençlik Kampında düzenlenen “Anne-Kız Kampı”, sabah namazı ve sabah sporuyla başladı. Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından kültürel sosyal ve sportif etkinliklerin startı verildi. Anne ve kızları; parfüm, bileklik, ahşap boyama, kodlama, küçülen desenler, keçeden tasarım gibi atölyelerde hem eğlenceli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirici eğitimler aldı. El becerilerinin yanı sıra birçok sportif faaliyet de gerçekleştirildi. Bu çerçevede okçuluktan paintballa, matrak oyunundan halk oyunlarına kadar birçok oyunlar oynandı, kamp ateşi başında eğlenceli anlar yaşandı. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen kampa Gençlik Meclisi Orta öğretim Çalışma Grubunun 45 gönüllü öğrencisi olmak üzere toplamda 100 kişi katıldı.

Programı düzenleyen ve katılan herkese teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve yarınların teminatı çocuklar ve gençler için önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiklerinin belirtti. Anne-Kız Kampı'nın ailelerden güzel bir ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Kılca, “Anne-Kız Kampı sayesinde çocuklarımız anneleriyle daha da sosyalleşti ve aralarında güçlü bağlar oluştu. 100 kardeşimizin katıldığı kampta anneler ve kızları, katıldıkları eğitimler ve atölye çalışmalarıyla unutamayacakları özel anılar biriktirdiler. Bu vesileyle kampımıza ilgi gösteren bütün ailelerimize ve programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.