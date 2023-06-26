Karatay Lavanta Bahçesi 1 Temmuz'da kapılarını açıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi, kapılarını 1 Temmuz Cumartesi günü ziyaretçilerine açıyor.

Karatay Belediyesinin vatandaşların hoş vakit geçirmesini sağlamak, alternatif tarım ürünlerini artırmak ve arazileri daha verimli değerlendirmek amacıyla 2019 yılında Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi yeni sezon için artık hazır. Karatay Belediyesi ekiplerinin gerekli bütün hazırlıklarını tamamladığı Karatay Lavanta Bahçesi, 1 Temmuz Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Geçtiğimiz yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği ve unutulmaz zamanların yaşandığı Karatay Lavanta Bahçesi'nin bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Evlilik teklifi yapanlardan nişan veya düğün fotoğrafı çektirmek isteyen genç çiftlere; amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarından anı ölümsüzleştirmek isteyen on binlerce vatandaşlara kadar Konya'ya gelecek yerli-yabancı turistler de Temmuz ayı boyunca Karatay Lavanta Bahçesi'ni en önemli uğrak noktası olarak seçecek. Bu yıl da vatandaşlar; lavantalar arasına yerleştirilen birçok objeyi kullanarak ziyaretlerini ölümsüzleştirecekler. Karatay Belediyesi ayrıca oluşturulan Karatay Büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve bahçenin daha birçok noktasında da keyifli vakitler geçirecek. Aynı zamanda vatandaşlar; dondurmadan, gazoza kadar Lavantadan üretilen birçok ürünün tadına bakma imkanı da bulacak.

“Karatay güzellikleri ile çekim merkezi haline geldi”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Lavanta Bahçesi'nin kokusu ve eşsiz mor ve eflatun renklerin oluşturduğu görsel şölenle Konya ile Karatay'a bambaşka bir hava kattığının belirtti. Herkesi Karatay Lavanta Bahçesi'nin güzelliklerini yaşamaya davet eden Başkan Kılca, “Karatayımıza yeni cazibe merkezleri kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019'da Karaaslan Hobi Bahçelerimizin yanına kurduğumuz Karatay Lavanta Bahçesi; kokusu ve güzel görüntüsü ile kısa sürede Konya'mızın ve ilçemizin en güzde mekanları arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz yaz da hasadı yapılana kadar on binlerce misafirimizi bahçemizde ağırladık. Bu yıl da bahçe içerisine yerleştirdiğimiz materyallerle hemşerilerimiz için fotoğraf çekilebilecek ve güzel hatıralar biriktirilecek güzel alanlar oluşturduk. Karatay Lavanta Bahçemiz, 1 Temmuz Cumartesi günü itibariyle misafirlerimizi ağırlamaya başlayacak. Buradaki güzel havayı içine çekmek isteyen ve fotoğraf çektirmek isteyen yerli yabancı bütün misafirlerimizi bahçemize davet ediyorum” dedi.