Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 90 bin metrekarelik alanda oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesinde üçüncü hasat başladı.

Karatay Belediyesi tarafından 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alana 90 binden fazla fide ekilerek oluşturlan Karatay Lavanta Bahçesinde üçüncü hasat Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Vatandaşa kapıların açıldığı 1 Temmuz'dan bugüne kadar on binlerce Konyalının ziyaret ettiği Karatay Lavanta Bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal stüdyo oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kapılarını açtıkları Temmuz'dan bugüne kadar on binlerce vatandaşı lavanta bahçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu özel görünümlü ve kokulu bitkinin şehrimizdeki tarımsal üretimine teşvikinin yanı sıra ilçemize katma değer sağlaması açısından da bu projeyi önemsiyoruz” dedi. Başkan Kılca, güzellikleriyle bulundukları yerleri turizmde çekim merkezi haline getiren, üretimleri dolasıyla da ekonomik anlamda üreticisine önemli katma değer sağlayan lavantaların dikimini 2019 yılında büyük bir heyecanla yaptıklarını hatırlatarak, bugün de üçüncü hasadı yaptıkları için ayrıca mutlu olduklarını söyledi. Kılca, Karatay Lavanta Bahçelerine ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek; iki yıl öncesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdüklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, en büyük hedeflerinin kent turizmine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Hemşehrilerimizin en güzel anlarına şahit olduk

Hasan Kılca, “Karatay Lavanta Bahçesi'nde bu yıl on binlerce misafir ağırladık. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri oldukça çok yoğun oldu. Düğünlerden sonra gelinlerimiz, damatlarımız gelip çekim yaptılar. Bahçe içerisine yerleştirdiğimiz materyallerle fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlar oluşturduk. Bahçemize gelen fotoğraf sanatçılarımızdan da çok olumlu dönüşler aldık. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin mutlu anlarını Lavanta Bahçemizle süslemek bizler için çok değerli oldu” açıklamasında bulundu.

Hem turizm hem de ekonomiye katkısı büyük

Yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitki lavantanın, kuraklığa dayanıklı ve kıraç arazilere uygun olduğunu anımsatan Başkan Kılca, çiftçilere alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefi de taşıdıklarını aktararak, “Bahçemizi ziyarete gelen bütün misafirlerimize lavantadan üretilen dondurma ve gazozu ikram etme fırsatı bulduk. Bu ürünlerimiz, vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Lavanta Bahçemizle ilçemize bir yandan turizmi ile hizmet ederken diğer taraftan da Konya'mıza ekonomik bir değer de kattık. Şu anda hasadını gerçekleştirdiğimiz lavantalarımızın da bir kısmı yağ, bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Alternatif ürün için de çalışmalarımız devam ediyor. Karatay'ımızın Konya'mızın marka ve katma değerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.