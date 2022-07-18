Karatay Lavanta Günleri'ne 2 günde 120 bin kişi katıldı

Konya Karatay Belediyesi tarafından Karatay Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen “Karatay Lavanta Günleri”ne 2 günde 120 bin katıldı.

2 gün süren etkinliklere 120 binin üzerinde ziyaretçi katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte etkinliklerin son gününde etkinlik alanına gitti ve Karatay Lavanta Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla buluştu. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç'in eşlik ettiği programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Başkan Hasan Kılca, etkinlikler çerçevesinde stant açan firma ile kurumları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

“Karatay Lavanta Günleri Konya'mızın, Karatay'ımızın ve değerlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Karatay Lavanta Günleri”nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini Konya'ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı tebrik etti. Usta, “Konya'mızın birçok değeri var. Lavanta da bu önemli ve güzel değerlerden birisi haline geliyor. Konya'mızın, Karatay'ımızın ve şehrimizin birçok değerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Karatay Lavanta Günleri'ni de bu manada önemsiyorum. Çocuklarımız da program çerçevesinde yapılan etkinliklere büyük ilgi gösteriyorlar. Bu yıl Karatay Lavanta Günleri'nin ilki yapıldı, gelecek yıl inşallah çok daha güzel olacak. Hepimiz insanımıza hizmet için bu yola çıktık ve işimiz, davamız milletimizi mutlu etmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karatay Lavanta Günleri'ne katılan on binlerce vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iki gün süren etkinliklerin yoğun bir katılımla tamamlandığını vurgulayarak, Karatay Lavanta Günleri'ne katılan on binlerce vatandaşa teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, “Konya'mıza ve ilçemize değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu amaçla da 2019'da Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini oluşturma çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu alanlar daha önce molozla kaplı ve işgal edilmiş alanlardı. Şimdi eşsiz bir güzelliğe sahip bu bahçemiz oluştu. Bu bahçemizi iki gün süren Karatay Lavanta Günleri ile süsledik. Etkinliklere katılan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza da çok güzel bir anı kalmış oldu. Etkinliklere vatandaşlarımızın yanı sıra şehrimizin ve ülkemizin tanınmış firma ile kurumları da ilgi gösterdiler. Bu etkinlik kendileri için de güzel bir tanıtım ve alışveriş imkanı sundu. Ben bu vesileyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz Karatay Lavanta Günleri'ne katılan 120 binin üzerinde vatandaşımıza, firmalarımıza, kurumlarımıza ve etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.