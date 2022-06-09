“Karatay Okuyor Projesi”ne katılan öğrenciler sınavda ter döktü

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Kent Konseyi ile Karatay Gençlik Meclisi'nin işbirliğiyle Mart ayı başında hayata geçirilen “Karatay Okuyor Projesi” çerçevesinde ilçede lise 1'inci sınıf öğrencileri daha önce kendilerine hediye edilen kitaplardan sınava girdi.

Karatay'daki 9'uncu sınıf bütün öğrencilerine yönelik olarak Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Karatay Okuyor Projesi” devam ediyor. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra Karatay Belediyesi Kent Konseyi ve Karatay Gençlik Meclisi'nin de destek verdiği projeyle öğrenciler arasında kitap okuma alışkanlığını artırma ve bu konuda belirli ölçüde farkındalık oluşturma amaçlanıyor. Proje çerçevesinde kendilerine hediye edilen “Rüzgârı Dizginleyen Çocuk” ve “Haydi Kurtuluşa” adlı iki kitabı okuyan öğrenciler için bir de sınav yapıldı. Öğrenciler, sınav için belirlenen süre içerisinde dereceye girebilmek için Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sınavda tek döktü. Sınav sonucunda dereceye giren 200 öğrenci ise, Karatay Belediyesi tarafından İstanbul gezisiyle ödüllendirilecek.

Öğrencilerden Karatay Belediyesine teşekkür

Sınava giren Karataylı öğrenciler, Karatay Okuyor Projesi”ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek Karatay Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği iki kitabı severek okuduklarını ve bu kitapların hayatlarına dokunduğunu söyledi. Projenin kaybedeni olmayan bir etkinlik olduğuna vurgu yapan öğrenciler, sınav sonunda İstanbul gezisi ödülünün ise şimdiden kendilerini bir hayli heyecanlandırdığını aktardı. Öğrenciler ayrıca proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya da teşekkür etti.

Karatay'da örnek bir proje daha

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ise, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıran projenin örnek olduğunu söyledi. Söz konusu projenin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade eden Ahmet Babuççu, “Karatay Belediyemiz, Karatay Kent Konseyimiz, Gençlik Meclisimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğindeki ‘Karatay Okuyor' projesi çerçevesinde öğrencilerimize ‘Rüzgarı Dizginleyen Çocuk' ve ‘Haydi Kurtuluşa' adlı kitapları ulaştırmıştık. Bu kitapları okuyan öğrencilerimiz sınava girdi. Sınavda başarılı olan 200 öğrenci kardeşimizi Karatay Belediyemizin himayesinde İstanbul gezisine götüreceğiz. Amacımız milli ve manevi duygulara bağlı, kitap okuma alışkanlığı yüksek bir topluma katkı sunmak. Bu projenin örnek olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimize yönelik olarak kitap okumayı teşvik eden projelerimizi sürekli hale getireceğiz inşallah” diye konuştu.