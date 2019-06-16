Karatay Sosyal Gelişim Projesi ile göçmen bireylerin sosyal hayata uyumu sağlandı

Konya'da, göçmen öğrenci ve velilerinin sosyal hayata uyumunu sağlamayı amaçlayan Karatay Sosyal Gelişim Projesi kapsamında, yaz şenliği ve sergisi programı düzenlendi.

Merkez Karatay İlçesi Akçeşme İlkokulu tarafından yürütülen ve Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) tarafından desteklenen Karatay Sosyal Gelişim Projesi kapsamında, yaz şenliği ve sergisi programı gerçekleştirildi. Yıl boyunca açılan çeşitli mesleki eğitim kursları ile göçmen öğrenci ve velilerin sosyal hayata uyumu sağlandı. Kurslarda elde edilen ürünler yaz şenliği ve sergisinde görücüye çıktı. Gerçekleştirilen proje ile, Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan öğrencilerin ve velilerin, mevcut yaşam koşullarının düzeltilmesi, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve uyum süreçlerinin olumlu yönetilebilmesi konusunda çalışmaların yapılması amaçlandı.

"Eğitim kalitesinin arttırılmasını temenni ediyoruz"

Düzenlenen sergide konuşan Akçeşme İlkokulu Müdürü Bekir Doğan, Karatay'da yaşayan göçmen bireylerle birlikte geçici koruma statüsündeki bireylerin eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımları hedeflenen bu projenin yaygınlaşıp daha fazla paydaşla daha fazla bireye ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi. Doğan, “10 aylık bu süreçteki projemiz kapsamında etkinliklerimizi eğitimin 3 temel sacayağı olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir sinerji içerisinde yürüttük. İlk olarak Karatay bölgesindeki müdürlerimize ve farklı öğretmen gruplarımıza entegrasyon sürecindeki yönetime olumlu katkı sağlayacak eğitim ve seminerleri KTO Karatay Üniversitesi desteği ile sunduk. Velilerimize yönelik meslek atölyelerimizi ve çeşitli kurslarımızı Karatay Halk Eğitim Merkezi desteğiyle sürdürürken okul saatleri dışında çocuklara farklı sosyal sanatsal kültürel ve sportif faaliyetleri de beraberinde yürüttük. Ayrıca velilerimize tamamlayıcı etkinlikler olarak dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmelerini, değişen sosyal yapıya kolay uyumlarını sağlayacak ‘Sosyal Hayata Aktif Katılım Etkinlikleri' ve ‘Veli Eğitim Programları' düzenledik. Tüm bu faaliyetlerimizden yaklaşık 140 yönetici , 100 öğretmenimiz 200 velimiz ve 500 öğrencimiz fayda sağlamıştır. Diğer yandan projeye başlamadan önce farklı kültürel yapıya sahip sığınmacıların bu etkinliklerden sonra bakış açılarını ve birbirlerine olan tutumlarını olumlu yönde değiştirme çabasında olmuşlardır. Bizler eğitimin neferleri olarak bu ve buna benzer uygulamaların daha yaygın hale getirilip öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde eğitim kalitesinin arttırılmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz şenliği ve sergisi programına, Eğitim Bir Sen Bir Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer ve başkan yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Ciğerci ve Aydın Uygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Karatay Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı İbrahim Temel ve başkan yardımcıları, Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Yazıcı, alk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Sardoğan, KOP Başkanlığı temsilcileri, okul müdürleri ve Meram Sosyal Hizmet Merkezi Temsilcileri katıldı.