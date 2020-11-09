Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tarım ve tarımsal sulamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “Karatay Su Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirildi.

“Karatay Su Komisyonu Toplantısı” Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karatay Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda Karatay Termal Tatil Köyü'nde düzenlenen ve iki gün boyunca Karatay'ın tarımı ile sulama sistemlerinin geliştirilmesinin ele alındığı “Karatay Tarımı Mevcut Durum ve Sulama Sistemlerinin Analizi Toplantısı”nın devamı niteliğindeki toplantıda ele alınan konularla ilgili bir de rapor hazırlandı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, toplantıyı değerlendirdiği açıklamasında söz konusu toplantıyı Karatay'ın tarımı ve sulama ile ilgili hususların ele alınması bağlamında önemsediğini söyledi. Halil Etyemez, “Karatay'da ovadaki sulama sistemleri ve suyun çok daha verimli kullanımı, üzerinde özellikle durduğumuz konular. Milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, oda ile birliklerimizle birlikte neler yapılabileceğimiz konusunda çalışıyoruz. Çünkü Karatay, geçmişte olduğu gibi bugün de ve yarın da tarımın önemli merkezlerinden birisi olmayı sürdürecek. İlçemizin tarımda çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay'ın tarımının geleceği ve sulama konusundaki gelişmeleri ele almak için bugüne kadar birçok istişareler yaptıklarını belirterek bu hususta çaba göstermeye devam edeceklerine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Konya denilince ilk akla gelen konuların başında tarım geliyor. Karatay'ımız da bu konuda şehrimizin önemli merkezlerden birisi. Karatay'ımızda tarım konusundaki gelişmeleri, sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla bir araya gelerek ele alıyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler de konunun takipçisi, çözümün ortağı olmayı sürdüreceğiz. İlçemizdeki su kaynaklarının ve sistemlerinin etkin kullanımının yanı sıra söz konusu sistemlerin geliştirilmesi için de üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız, Konyamızı ve Karatay'ımızı; tarımıyla, sanayisiyle, kültürü ve yüzlerce yıllık medeniyet mirasıyla ülkemizin gözbebeği niteliğinin sürmesine katkı sunmaktır” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra toplantıya katılan Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Konya İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil Tongur, Karatay İlçe Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Zengin, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, Çumra Sulama Birliği Başkanı Fahrettin Şahman ile oda ve birlik temsilcileri de ilçenin tarımsal sulama ve tarımsal verimlilik konusunda istişarelerde bulundu, çözüm önerileri için sunumlar yaptı.