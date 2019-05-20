Karatay Yaz Spor Okullarının ön kayıtları başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin çocuklar için hayata geçirdiği “Karatay Yaz Spor Okulları” projesinde ön kayıtlar başladı.

Karatay Belediyesi, “Karatay Yaz Spor Okulları” projesini hayata geçirerek ön kayıtları almaya başladı. Bu yaz 13 branşta eğitimin verileceği Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar internet üzerinden yapılıyor. Veliler, ön kayıtları 24 Mayıs Cuma gününe kadar sporokullari.karatay.bel.tr internet adresinden yapabilecek.

Karatay Belediyesi olarak çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları spora yönlendirmek ve çocuklara sporu sevdirmek amacıyla Karatay Yaz Spor Okulları projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, “Evlatlarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, serbest zamanlarını değerlendirebilmelerine katkı sunmak amacıyla Karatay Belediyesi olarak Yaz Spor Okulları projemizi bu yaz hayata geçiriyoruz. Ön kayıtlarımızı bugün itibariyle almaya başladık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın spora yönelmesi ve herhangi bir spor branşına yeteneği olan gençlerin bu yönde yetişerek ilerlemesi son derece önemli. Bizler de buna katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah Karatay Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim görecek çocuklarımız hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olacaklar hem kendilerini her anlamda geliştirmiş olacaklar hem de ulusal ve uluslararası alanlarda kendini kanıtlamış başarılı sporcular olma fırsatı yakalayacaklar” ifadelerini kullandı.

Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 7 tesiste yapılacak. Sporculara hijyenik şartlarda branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek. Futbol, basketbol, hentbol, voleybol, karate, tekvando, kick boks, wushu, atletizm, masa tenisi, satranç, çim hokeyi ve yüzme olmak üzere toplam 13 branşta eğitim verilecek. Kayıt yaptıran sporcular, branşlarına göre Pazartesi, Çarşamba, Cuma veya Salı, Perşembe, Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün eğitim alacak. Servis imkanı da bulunan Karatay Yaz Spor Okulları'nda çocuklar, evinden alınarak tekrar evine güvenli bir şekilde bırakılacak.