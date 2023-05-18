Karatay'a bir ASM daha kazandırılıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin öncülüğünde Konya'ya bir sağlık merkezi daha kazandırılıyor.

Karatay ilçesi Doğuş Mahallesine kazandırılacak yeni bir Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) daha protokolünde imzalar atıldı. Böylece, Karatay Belediyesi'nin büyük çabası sayesinde özellikle son birkaç yılda pek çok sağlık yatırımı kazanan ilçeye bir Aile Sağlığı Merkezi daha yapılacak. Bu çerçevede ilçeye kazandırılacak Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve İsmail Nükte tarafından imzalandı.

“Karatay sağlıkta çağ atlamış durumda”

Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreni öncesinde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay ilçemizde aile sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri gibi sağlık yatırımlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu yatırımların bir kısmı Sağlık Bakanlığımız, bir kısmı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bir kısmını da kendi kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nin de bölgemize gelmesiyle birlikte Karatay sağlık alanında adeta çağ atlamış durumda. Bugüne hayırlı bir işle başlıyoruz ve arsası belediyemiz tarafından tahsis edilen Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolünü imzalıyoruz. Sağlık yatırımımızın ilçemize, hemşerilerimize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Karatay, yeni sağlık yatırımları kazanıyor”

Sağlıkta Konya modelinin sıkıntısız bir şekilde çalıştığına vurgu yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Sağlıkta Konya modelimize bir katkı olarak bugün bir başka yatırımın protokolünü imzalıyoruz. Doğuş Mahallemize 8 birimlik yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Hayırseverimiz İsmail Nükte, anne ve babası adına bu projeyi yapacak. Karatay Belediyemiz de güzel bir arsa tahsisinde bulundu. Bölgede bulunan 5 aile hekimliği birimi yaklaşık 20 bin nüfusla ilgileniyor ve söz konusu ASM, hizmet bakımından, sağlık yönetimi ve sağlık bakanlığımızın kriterlerine uygun uygun olmayan bir yerde. Bu projeyle bu ASM'miz çok daha konforlu, ferah ve daha güzel hizmet verebilecek bir mekana sahip olacak. Bu vesileyle hem hayırseverimize hem de her projemizde daime yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Doğup büyüdüğümüz, değer verdiğimiz ilçemize destek olmaktan mutluyuz”

İsmail Nükte, aile sağlık merkezinin Karatay'a ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'a teşekkür etti. İsmail Nükte, “Rahmetli anne ve babamız adına bir aile sağlığı merkezinin yapım protokolüne imza atıyoruz. Bu vesileyle bu hizmetin hayata geçmesinde katkıları ve destekleri olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Konya İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç hocamıza çok teşekkür ediyorum. Doğup büyüdüğümüz ve büyük değer verdiğimiz Karatay'a böyle bir hizmeti yapmaktan dolayı biz çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ikinci bir aile sağlığı merkezini de yine Karatay'ımıza yapmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımı için hazırlanan protokol, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve İsmail Nükte tarafından imzalandı.