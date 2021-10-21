Karatay'a yeni bir aile sağlığı merkezi daha kazandırılıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçeye yeni bir Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırıyor.

Karatay Belediyesi ile hayırsever iş adamı Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın katkısıyla Karatay'a kazandırılacak olan aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı. Konya Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile Ahmet Yaşar Eşmekaya katıldı. Vali Özkan, proje ile ilgili olarak hayırsever iş adamı Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya ve sağlık hizmetleri için seferber olan Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

“Karatay'da yeni sağlık yatırımlarımız sürecek”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini ve aile sağlığı merkezinin bölgedeki önemli bir eksiği kapatacağına vurgu yaparak, “Yaşar bey Türkiye'nin birçok ilinde sağlık ocağı, okul ve diğer kamu kurumlarını yaptırarak örnek işlere imza atmış bir hayırseverimiz. Kendisi bu kapsamda Karatayımızda Hasandede Mescit Mahallemize 7 doktorluk bir sağlık ocağı kazandırıyor. Allah hayırlara vesile kılsın. Aile sağlığı merkezlerinde birçok hastanenin de yükünü alarak ilk elden sağlık hizmeti verilmiş oluyor. Bu açıdan birinci basamak sağlık hizmetlerinden olan aile sağlık merkezleri çok önemli” şeklinde konuştu.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, Konya'nın sağlık hizmetleri noktasında bakanlık, belediyeler ve hayırseverler ile birlikte iyi bir uyum yakaladığından söz ederek, hayırsever işadamı Eşmekaya ve Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Son olarak söz alan Ahmet Yaşar Eşmekaya ise Konya sağlığının devlet ve millet iş birliği ile çok daha üst seviyelere çıkmaya devam edeceğine işaret etti.

Konuşmaların ardından aile sağlığı merkezine dair protokol; Vali Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Ahmet Yaşar Eşmekaya tarafından imzalandı.