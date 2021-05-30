Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'nın topyekun kalkınması adına başlayan süreçte ilk günden itibaren büyükşehire bağlı sorumluluk sahalarındaki ilçe ve mahalle yollarında kalite ve konforun artması için çalıştıklarını söyledi. Bu doğrultuda 2021 yılında Konya genelinde 395 kilometre mahalle yolu yapacaklarını hatırlatan Başkan Uğur İbrahim Altay, programa aldıkları Karatay'daki 10,7 kilometrelik Hayıroğlu-Sakyatan ve 3 kilometrelik Aksaray Yolu-Akörenkışla-Esentepe mahalleleri arasındaki yollarda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, “Yol medeniyettir düsturuyla şehrimizin yarınlarının daha güzel olması için el birliğiyle çalışıyoruz. Konyamızın ilçelerinde sorumluluk alanımızdaki bütün mahalle yollarının standardını yükseltmeye, ihtiyaç olan yerlere yeni yollar yapmaya devam edeceğiz” dedi.