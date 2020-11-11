Karatay'da 200 bin ton asfalt hedefi aşıldı

Konay'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, altyapısı tamamlanmış asfaltsız yol bırakmama hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçedeki birçok noktada yeni yol yapımı, asfaltlama, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımız yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforuna katkı sunmak amacıyla yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmalarına programlı bir şekilde devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Tatlıcak Mahallesi Hasbihal ve Uluer Sokak'ta sürdürdüğü yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, fen işleri ekiplerinin Karatay genelinde sürdürdüğü çalışmalarla vatandaşa en iyi ve en doğru hizmeti verebilmeyi amaçladıklarını belirtti.

“Yeni sezon için belirlediğimiz 200 bin ton asfalt dökme hedefini aştık”

Karatay'ın tamamındaki çalışmalar için belli bir plan dâhilinde hareket ettiklerini ve ilçenin dört bir yanında fen işleri ekiplerinin yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu belirten Kılca, “Ekiplerimiz, bahar aylarından bugüne kadar bir yandan belirlediğimiz plan çerçevesinde yeni yol yapım, asfalt ve satıh kaplama çalışması yaparken diğer taraftan da vatandaşlarımızdan gelen taleplere cevap verme gayretinde. Bu yıl Karatay Belediyesi olarak yeni asfalt dönemi için 200 bin ton gibi bir asfalt dökme hedefi koymuştuk. Bütün ekiplerimiz, belirlenen program dâhilinde ilçemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla çalışarak bu hedefimizi aşmış olduk. Tabii bu hedefi aşmış olmak bizler için de önemliydi. Ancak hedefi aştık diye durmuyoruz. Ekiplerimiz hava şartları elverdiği sürece ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza yine yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Amacımız, Karatay'ımızın yol standardını daha da yükseltecek bu çalışmalarımızla hemşehrilerimizin daha güvenli ve daha konforlu bir yaşam sürmesine katkı sunmak. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle ara vermeden çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.