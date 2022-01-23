Karatay'da 24 saat kar mesaisi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, ülke genelinde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte başta sorumluluk alanı olan ana arterler olmak üzere ilçenin birçok yerinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Karatay Belediyesi ekipleri, bütün ekip ve ekipmanlarıyla gece boyu süren çalışmalar sonucunda ana arterleri araç ulaşımına uygun hale getirirken yolların açık kalması için de yoğun bir mesai harcıyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 202 personel; 20 adet kamyon, 10 adet greyder, 8 adet loder, 5 adet mini loder, 4 adet kar küreme, 13 adet kar kürüme aracı, tuz ve solüsyon araçlarıyla ana arterler başta olmak üzere Karatay'ın tamamındaki kar birikintilerine anında müdahale ederek 24 saat boyunca kar küreme, yol açma ve tuzlama ile solüsyon çalışması yapıyor. Karatay'ın tüm yollarının yanı sıra kaldırımların temizlenmesine de büyük önem veren ekipler, tüm imkanlarını seferber ederek, günlük yaşantının aksamaması için büyük mücadele veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak 32 mahallenin tamamında da vatandaşların mağdur olmaması ve yollarının sürekli açık kalması için yoğun bir mücadele veriyor.

Can dostlarımız da unutulmuyor

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, soğuk günlerde sokaktaki can dostlarımız için de büyük bir gayretin içinde. Ekipler, kar yağışının ardından çalışmalarına hız vererek Karatay Belediyesi'ne ait köpek ve kedi besleme odaklarının yanı sıra ilçenin farklı noktalarındaki kuş besleme alanlarına da yem bırakıyor.

Karatay Belediyesi, kara yollarında yoğun kar yağışı altında yolculuk yapan vatandaşların yanı sıra görevlerini yürüten polis ve jandarma ekiplerini de unutmadı. Bu kapsamda belediye görevlileri, Konya-Adana kara yolunda yoğun kar ve tipiye rağmen görevlerini aksatmadan sürdüren emniyet güçleri ile yolculuk yapan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.