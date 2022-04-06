Karatay'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefi ve ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.

Yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren Karatay Belediyesi kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak için ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor. Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde ilçede belirlenen yerlere farklı türlerde binlerce ağaç dikiyor. Yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük hassasiyetle eğilen Karatay Belediyesi öte yandan tarihi ağaçların da bakımını yapıyor. Yapılan işlemler ile tarihi ağaçların daha sağlıklı olması ve ömürlerinin uzaması hedefleniyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay'ın tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları zengin hale getirmek adına ilçenin dört bir tarafında yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

“Daha yeşil bir Karatay için sahadayız”

3 yılda 750 bin metrekare alanı yeşillendirdiklerini hatırlatan Başkan Hasan Kılca, daha yeşil bir Karatay için çalışmalar yürüttüklerini aktararak; Karatay'ın her noktasını yeşil, ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için sahada olduklarını ifade etti. Hasan Kılca, “Tüm yaşam alanlarımızı ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizdir. Havaların ısınmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz fidan dikim çalışmalarına hız verdi. İlçemizin mümkün olan her noktasını yeşillendiriyoruz. Park alanları, sosyal tesislerimizin yanı sıra kavşaklar, refüjler, okul ve cami bahçelerini ağaçlar ve mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. 3 yılda 750 bin metrekare alanda yeşillendirme çalışması yaptık. Hemşehrilerimiz için çok daha yeşil ve güvenli alanlar oluşturmaya ve bu çalışmalarımızı arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Çevre ve yeşil bütün dünyanın ortak değeri. Çevremizi korumak ve geleceğe daha güzel bir dünya bırakabilmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Karatay'ımızın daha yeşil olmasını hep birlikte sağlayacağız” dedi.