Karatay'da Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli atıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Karatay'daki konut projelerinin 43'ncü hamlesi olan Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli atıldı.

Karatay Belediyesi öncülüğüyle kurulan Akasya Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. 228 dairelik projenin temel atma programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumköprü Mahallesinde yükselmeye başlayan projeyle ilçedeki prestij ivmesinin daha da yükseleceğini ifade ederek, ilçeye yaptıkları tüm hizmetleri büyük bir özveri, gayret ve heyecanla yaptıklarının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bir yandan halkımızın yerel ölçekteki konutlardan parklara, caddelerden yeşil kuşaklara, eğitim binalarından, pazar yeri projelerine kadar bütün ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ederken, bir yandan da ilçemizde planlı şehirleşme ve güvenli konut üretimi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve konforlu konutlar temin etmek için belediyemiz öncülüğündeki Akasya Park Konut Kooperatifi'mizin temelini atıyoruz. Fatih Sultan Muhammed Han, vakıfnamesinde; ‘Asıl mesele, şehir imar etmek olduğu kadar, halkın gönlünü abad etmek, mutluluk vermektir der.' Bizim şehir tasavvurumuz bu aziz ilçenin sakinlerine güzellik katacak, onların güzelliğini yansıtacak bir şehir vücuda getirmektir. Bizler, bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bu gaye doğrultusunda hizmetkârı olduğumuz Karatay'ın değerine değer katacak toplu konut projelerinin 43'ncüsünü olan Akasya Park Kooperatifi'nin kurasını geçtiğimiz ay noter huzurunda çekmiştik. Bugün ise bu güzel projelimizin temellerini hep birlikte atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz”

Hasan Kılca, belediye öncülüğünde başlatılan Akasya Park ve Karatay Belediyesi öncülüğünde yürütülen diğer konut hamleleri hakkında da bilgi vererek, “İlçemize kazandırdığımız 41'nci Akıncı Park Toplu Konut Projemizle 252 daireden 20'sini Ocak ayı içerisinde hak sahiplerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Yine 42'nci konut hamlemiz olan ve hemen karşısında bulunan 312 dairelik Aksa Park Konut Projemizin inşaatı da hızla devam etmektedir. Beraberinde 43'ncü Akasya Park Konut Yapı Kooperatifimizle de 228 vatandaşımız ev sahibi olacak. Toplam 18 bin 373 metrekarelik inşaat alanında hayata geçen; 19 blokta, 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere toplamda 228 daireden oluşan projemizi yeşil alanlarla da destekleyeceğiz. Peyzaj düzenlemeleri, park ve dinlenme alanlarıyla kapalı yeraltı otoparkı bulunan Akasya Park, kıymetli hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu artıracaktır. Belediye olarak vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu konutlar, çevre düzenlemesi yapılmış, yeşillendirilmiş, sosyal donatıları tam, sosyal konut üretimini artırma gayretiyle hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi'mizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Karatay geleceğe umutla bakıyor”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında özellikle son yıllarda Karatay'daki değişime dikkatleri çekti. Karatay'ın geleceğe artık daha umutla baktığını söyleyen Angı “Tüm belediye başkanlarımız, mahalli ihtiyaçları karşılamak adına her türlü gayreti gösteriyor. Bu hem ilçelerimizi büyütüyor hem de şehrimizi güçlendiriyor ve örnek modeller ortaya çıkıyor. Bu güzel çalışmaları için belediye başkanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fiziki ve sosyal yatırımlarla birçok imkana kavuşan Karatay'ımız geleceğe çok daha umutla bakıyor. Her geçen gün bu değişim, katlayarak büyüyor. Bu değişim ve gelişim için Hasan Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine bu şehrin insanları olarak teşekkür ediyoruz. Akasya Park Yapı Kooperatifi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kumköprü Mahallesi, Akcami Sokak, Mancılık Sokak ve Zaruri Sokak arasında kalan bölgede hayata geçen 228 dairelik Akasya Park Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli, protokol üyeleri ve hak sahipleri tarafından dualar eşliğinde atıldı. Programa, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, Akasya Park Kooperatifi'nin üyeleri, hak sahipleri katıldı.