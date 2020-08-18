Karatay'da asfalt çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yeni asfalt sezonunda başlayan fiziki üst ve altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çevirdi. Belediyeye bağlı ekipler asfalt seriminin yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yol genişletme, satıh kaplama, yama, tretuvar ve bordür parke çalışması yapıyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ihtiyaç görülen alanlarda üst yapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını adeta şantiyeye çevirerek soğuk ve sıcak asfalt serimi, tretuvar yapımı ile bakım ve onarım çalışmaları, kaldırım düzenleme ile altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda belediye ekipleri Tekstilkent Sanayi Sitesinde asfalt kaplama çalışması yaparken, Küçükburnak ile Şirinler Mahalleleri arasında ise satıh kaplama faaliyetleri yürütüyor. Asfalt yama ekipleri ise Akörenkışla, Sakyatan, Ulubatlı Hasan Mahalleleri ile Kanal Caddesinde yoğun bir çalışma yapıyor. Yine Karatay'ın merkeze uzak mahallelerinden İsmil ve Ovakavağında parke kaplama ve yapımı gerçekleştirilirken; Çatalhöyük, Şems, Fevzi Çakmak, Doğuş ve Hacı Yusuf Mescit Mahallelerinde ise tretuvar yapım, tamir ve bakımı faaliyetleri aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Altyapı ekipleri ise Yarma, Mengene, Çatalhüyük, Erler ve Hacı Hasan Mahallelerinde çalışıyor.