Karatay'da asfalt çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin daha estetik ve daha konforlu yollar, cadde ve sokaklara kavuşması adına Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bütün ekipleri ile sahada çalışmaya devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler yeni sezonun başlamasıyla birlikte; İstiklal Mahallesinde 800 metrelik alanda, Fevziçakmak Mahallesinde ise uzunluğu 350 metre, genişliği ise 14 metrelik bir alanda asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Fevzi Çakmak ve İstiklal Mahallelerinde süren çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin her bölgesinde değişim ve dönüşüm hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini kaydetti. Karatay Belediyesi olarak yeni sezon çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Kılca, “Karatayımız sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Yeni sezon asfalt çalışmalarımız başladı. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çerçevede ekiplerimiz İstiklal Mahallesi Vilayetli Sokakta 800 metrelik bir alanda asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yine Fevziçakmak Mahallemizde 10761 Sokaktaki sanayi bölgemizde 350 metrelik bir alanda gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgelerimiz asfaltlama çalışmalarıyla birlikte daha güzel bir görünüme kavuşacak. Yaptığımız tüm hizmetler hemşehrilerimiz ve Karatay'ımız için. Bu yıl için hedeflediğimiz tüm işlerimizi tamamlayana kadar ekiplerimiz çalışmaya ve sahada olmaya devam edecek” dedi.