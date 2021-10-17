Karatay'da atık jiletler geri dönüşüm için toplanıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, atık jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçedeki 376 berber ve kuaföre atık jilet kutusu dağıttı.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü Sıfır Atık çalışmaları çerçevesinde iş yerleri ve hanelerde de oluşabilecek her türlü atığın değerlendirilmesinin sağlanması, çevreye olan zararın en aza indirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyor. Karatay Belediyesi, bu kapsamda “Sıfır Atık” projelerine bir yenisini daha ekledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık ekibi ile birlikte ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlere atık jilet kutusu dağıttı. Dağıtılan kutular sayesinde atık jiletlerin hem geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılması sağlanıyor hem de sokak hayvanlarının zarar görmesi engelleniyor.

“Değerlendirilebilir hiçbir atığın çöpe karışmaması için çalışıyoruz”

“Sıfır Atık kapsamında Karatay'ı örnek bir ilçe yapmaya çalışıyoruz” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında jilet atıklarının kaynağında ve ayrı toplanabilmesi için hazırladıkları projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Sıfır Atık projelerimiz kapsamında değerlendirilebilir hiçbir atığın çöpe karışmasını istemiyor, geri kazanım sürecine dâhil olmasını istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Sıfır Atık konusunda oldukça kararlıyız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile Sıfır Atık konusunda görevli arkadaşlarımız da yoğun bir gayret gösteriyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çalışmamız da gerek çevrenin korunması gerekse de insan ve hayvan sağlığını koruma kapsamındadır. İlçemizde faaliyet gösteren 376 berber ve kuaföre dağıtımını yaptığımız bu kutularda birikecek atık jiletler, ekiplerimiz tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılacak. Buradaki amacımız hem atık jiletleri geri dönüşüme kazandırmak hem de çöp kovalarına atılan jiletlerin temizlik işçilerimize veya buradan beslenen sokak hayvanlarına zarar vermesini engellemektir. Projemize destek veren ve ilgi gösteren çevreye duyarlı tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Daha yaşanılabilir bir Karatay için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.