Karatay'da “Atık Yağ Kumbarası” ile 4 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Atık Yağ Kumbarası” projesi ile bir yılda 4 bin litre atık yağ toplanırken, 4 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi, toplanan atık yağlar biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

Atık 1 litre nebati yağ, tam 1 milyon litre suyun kirlenmesine neden olabiliyor. Nebati atık yağ, lavaboya döküldüğünde ise kanalizasyon sistemi tıkanarak işletme maliyetleri daha da artmış oluyor. Söz konusu atık, toprağa döküldüğünde ise suda çözünebilen kirleticiler yağışlarla birlikte yer altı suyunun kirlenmesine sebep oluyor. Kirlenen su ise doğada canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. Karatay Belediyesi de bu çerçevede “Atık Yağ Kumbarası” projesini yürüterek atık yağların su ve toprağı kirletmesinin önüne geçmeye büyük özen gösteriyor. Söz konusu projeyle Karatay Belediyesi'nin yanı sıra Karataylı vatandaşlar da evlerinde biriktirdikleri atık yağların çöpe ve kanalizasyona, dolayısıyla doğaya karışmasının önüne geçmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl ilçede başlayan “Atık Yağ Kumbarası” projesi sayesinde 15 milyon metreküp su toplama kapasitesindeki Altınapa Barajı'nın 3'te 1'ini kirletebilecek 4 bin litre atık nebati yağ, ilçenin çeşitli noktalarına konulan atık yağ kumbaralarında toplandı. Toplanan atık yağlar, bir dizi işlemden geçirildikten sonra biyodizele dönüştürüldü ve ekonomiye kazandırıldı.

“Nebati atık yağ toplama işlemlerini titizlikle yürütüyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde bir dizi çalışma yürüttüklerine vurgu yaparak “Çevreci Belediye” düsturuyla geri dönüşümü önemsediklerini ifade etti. İlçedeki site ve kamu kurumlarına 50 adet atık yağ kumbarası yerleştirdiklerini hatırlatan Başkan Hasan Kılca, ayrıca 10 adet Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturup söz konusu bölgelerde de atık yağ toplama işleminin devam ettiğini kaydederek, “Gelecek nesillerimiz için emanet aldığımız bu aziz şehre hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de çevremize ve doğaya karşı çok hassas davranıyoruz. Tabii ‘Sıfır Atık Hareketi', ülkemiz genelinde önemli bir şuur haline gelmiş oldu. Çevre kirliliğinin de önüne geçilen, atıkların çöp olmadan geri dönüşümünün sağlandığı ve bunun ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projelerini Karatay Belediyesi olarak bizler de ayrıca önemsiyoruz. Bu düşünceyle geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Atık Yağ Kumbarası' projemiz sayesinde de ilçemiz genelinde 4 bin litre atık yağ topladık. Bu sayede atık yağların çevreye zarar vermesinin önüne geçilmiş oldu, hem de toplanan atık yağlar biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırdık. Dolayısıyla çevreye saygılı ve toplumsal sorumluluklara duyarlı hareket ederek geleceğe dair çözümlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bizlere katkı sunan tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.