Karatay'da bayram öncesi hazırlıklar tamam

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede Ramazan Bayramının sorunsuz yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların Ramazan Ayının ardından bayramın da huzurlu ve rahat bir şekilde yaşaması adına her türlü önlemi aldıklarına vurgu yaparak, “Zabıta ve Çevre Koruma Müdürlükleri'ne bağlık nöbetçi bütün ekiplerimiz, bayram süresince 24 saat Karataylı hemşehrilerimize hizmet verecek. Alınan önlemlere rağmen hemşehrilerimizin karşılaşabilecekleri sıkıntıları, istek ve şikayetleri 350 13 13 numaralı telefona bildirmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan Hasan Kılca, vatandaşların bayramı dolu dolu geçirmeleri amacıyla tüm parkların açık olacağını belirterek, Konyalıları Karatay'ın parklarına davet ederek Şehir Parkı ve Karaaslan Piknik Bahçesi'nin 3 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Kılca, herhangi bir olumsuzluğa karşı, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca görevlerinin başında olacağını belirtti.