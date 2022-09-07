Karatay'da çocuklar “Açık Havada 3d Sinema” etkinliği ile sinema keyfi yaşadı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde çocuklar yaz akşamlarında Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisinin organize ettiği sinema günlerinde buluştu.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen Açık Havada 3D Sinema etkinliği bu yıl da binlerce çocuğu buluşturdu. Sinema etkinlikleri çerçevede bir ay boyunca birbirinden güzel filmler gösterildi. Çimler üzerinde yerini alan binlerce çocuk, açık havada sinema keyfi yaşadı. Çocukların aileleri ile birlikte yoğun ilgi gösterdiği Açık Havada 3D Sinema etkinliğinin gösterimi Çelebi, Olimpiyat, Doğuş, Trafik Eğitim, Büyük Sinan, Çevre, Ahmet Çalık, Keykubat, Muhsin Yazıcıoğlu, Şehir, Ulubatlı Hasan ve Adalet parklarında yapıldı. 5 Ağustos'ta başlayan program 4 Eylül'de sona erdi. Açık Havada Sinema etkinlikleri 2023 yılında daha da genişletilerek devam ettirilecek.

Karatay'da gönüllere dokunan hizmetler gerçekleştirildiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Gençlik Meclisinin “Açık Havada 3D Sinema” etkinliği ile çocukların 1 ay boyunca eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağladığını söyledi. Açık Havada 3D Sinema etkinliğinin çok sevildiğini dile getiren Hasan Kılca, “Hemşehrilerimize dokunan güzel hizmetlerle Karataylıları buluşturuyoruz. Kent Konseyimiz de belediye hizmetlerimizde tüm meclis gruplarıyla yükümüzü alıyor. Bizlerde onlara projelerinde destek oluyoruz. Sinema etkinlikleri de bunlardan birisi. 5 Ağustos'ta Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz tarafından başlatılan ve 4 Eylül'e kadar süren etkinlikler ile hemşehrilerimiz yaz akşamlarında parklarımızda açık hava sinemasının tadını çıkardı. Özellikle çocuklarımızın yoğun ilgi gösterdiği programda aileleri ile güzel vakit geçirdiler. Geçtiğimiz yıl da vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler almıştık. Yazlık sinema gibi oldukça keyifli aktiviteleri önümüzdeki yıl da hemşehrilerimizle buluşturmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karatay'ın parklarının ilçeye değer kattığını belirten vatandaşlar, hem yaz akşamlarını ailecek keyifle geçirmelerini sağlanması hem de kültür sanat etkinlikleriyle buluşulmasının önemine dikkat çekerek, etkinlik dolayısıyla Karatay Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.