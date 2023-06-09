Karatay'da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları çerçevesinde MESVA Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediyesinin her hafta ilçenin farklı bir noktasında gerçekleşen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın bu haftaki adresi ise MESVA Sanayi Sitesi oldu. MESVA Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından bölgede faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, gelen istek ve önerileri de dinledi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri de Cuma Buluşması programında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya eşlik etti.

Karatay'da yaşayan vatandaşların mutluluğu daha çok çalışmaya teşvik ettiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bizler her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelmeye büyük özen gösteriyoruz. Cuma Buluşmaları çerçevesinde her hafta ilçenin farklı bir bölgesinde hemşerilerimizle buluşuyor, onlardan gelen istek ve önerileri bizzat kendilerinden dinliyoruz. Amacımız hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştıracak, güzelleştirecek ve standardını arttıracak işler yapmak. Projelerimizi hayata geçirirken vatandaşlarımızın desteği de bizler için çok önemli. Onların önerilerini dikkate alıyoruz ve Karatay'ımıza birlikte hizmet ediyoruz” dedi.