Karatay'da Cuma Buluşmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Fevzi Çakmak mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma Buluşmaları geleneğini sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Matbaacılar Sitesi İsmet Kamay Camii'nde kılınan Cuma Namazı'nın ardından vatandaşlarla tek tek hasbihal eden Başkan Hasan Kılca ve İlçe Başkanı Mehmet Genç; mahalle sakinleriyle istişare edip, vatandaşın talep ve beklentilerini de dinledi. Hasan Kılca, Mehmet Genç ile beraberindekiler, Cuma Buluşması'nın ardından Matbaacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bölge esnafını da ziyaret etti. Hemşehrileri ile bir araya geldikleri, her daim iç içe oldukları her anın hem kendileri hem de hizmetleri açısından çok değerli olduğunu kaydeden Kılca, “Cuma Buluşmalarımız, tüm bir araya gelişlerimizin arasında çok özel bir yere sahip. Hem hemşehrilerimizin Cuma günlerini tebrik ediyor hem de sıcak ve samimi bir etkileşim içinde oluyoruz. Bu buluşmalar sonuçları itibariyle de bizler için büyük yararlar sağlıyor. Bizlere gönüllerini açan büyüklerimiz başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, her daim vatandaşlarla bir araya geldiklerinin belirterek, “AK Parti hizmet erlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir partidir. Bizim için her vatandaşlarımıza hizmetkar olarak onların duasını almak çok önemlidir. Ama büyüklerimizin duasını almak daha önemli. Bu sebeple her fırsatta büyüklerimizle bir araya geliyor, onların isteklerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Başkanımız Hasan Kılca ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi İsmet Kamay Camii'ndeki Cuma namazımızın ardından hemşehrilerimizle bir araya geldik. Rabbim tüm büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.