Karatay'da hasır ve sepet sanatı yeniden canlandı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İŞKUR işbirliğiyle Türk kültüründe yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan hasır ve sepet dokumacılığı sanatı, hayata geçirilen projeyle Karatay'da yeniden canlandı.

Yüzlerce yıllık geçmişiyle Türk kültüründe önemli bir yere sahip hasır ve sepet dokumacılığı sanatının yeniden canlandırılması ve vatandaşların ekonomilerine katkı sunmak amacıyla Karatay Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen “Tatlıcak'ta Hasır ve Sepet Sanatı Yeniden Canlanıyor Kursu” açıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Tatlıcak Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kursa katılan vatandaşlarla bir araya geldi. Kursiyerlerin yaptığı çalışmalar ve eğitim konusunda bilgi alan Başkan Hasan Kılca, projenin toplumdaki dezavantajlı grupların zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunacağını belirtti.

Hasan Kılca, “Şu anda Tatlıcak Tesisleri'nde Halk Eğitim Merkezinin eğitim modülüne uygun olarak kursiyerlerimize eğitimler veriliyor. Bizler de hemşehrilerimizi ziyaret ederek aldıkları eğitim ve yaptıkları çalışmaları görmek istedik. Daha önce de Kaymakamlığımız öncülüğünde burada çocuk gelişimi, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, takı tasarımı, kuaförlük, dikiş nakış ve daha birçok alanda eğitimler veriliyordu. Karatay Belediyesi olarak bizler de KOP Bölge İdaremizle protokol imzalayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve yine İŞKUR'un da desteğiyle ilk defa bu bölgede yaşayan hemşehrilerimize yönelik olarak hasır ve sepet sanatı kursu açtık. Burada hem yüzyıllar öncesine dayanan kültürümüzün yeniden canlandırılıp gelişmesine hem de kursa katılan hemşehrilerimizin bir meslek sahibi olarak aile ekonomilerine de katkı sunulmuş oluyor. Bu anlamda da önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Projemize destek veren, katılan ve eğitim veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Proje yöre halkı için oldukça önemli ve çok güzel”

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da, proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, “Bu mahallelerimizde yaşayan kardeşlerimiz zaten hasır ve sepet yapımı konusuna yabancı değillerdi ama yapılmaya yapılmaya unutulmuştu. Bu sanat ve mesleğin yeniden canlandırılarak yöre halkına ekonomik anlamda da bir katkı sunulmuş olması çok önemli ve güzel. Bu bağlamda da Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Bizler de Karatay Kaymakamlığı olarak yöreye uygun eğitimler vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bölge halkından Karatay Belediyesi'ne teşekkür

Kursa katılan vatandaşlar da eskiden hasır ve sepet üzerine mesleklerinin olduğunu, ancak zamanla bu mesleği yapamadıklarını ifade ederek, bu projeyle sanatı yeniden canlandırma ve aile ekonomilerine katkı sunma fırsatı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.