Karatay'da ilaçlama çalışmaları başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama çalışmalarına başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların sinek ve haşereyle ilgili sıkıntı yaşamaması ve rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için 10 araç ve 15 personelle titiz, planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Karatay Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz aylarında da vatandaşların sinek ve haşere derdi yaşamadan sağlıklı ve rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşereyle mücadele çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm sezonu içerecek şekilde Karatay'ın bütün mahalle, cadde ve sokaklarında sinek ve haşerelerden korunmak için ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde yürütülen çalışmalar haftanın belirli günlerinde periyodik bir şekilde yapılıyor.

Yaz mevsiminin haşereler konusunda sorunsuz geçmesi adına gerekli tüm önlemlerin alındığını ve ilaçlama çalışmalarının etkin bir şekilde yapıldığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte Karatay'ın bütün mahalle, cadde ve sokaklarında yoğun bir ilaçlama çalışması başlatıldığını kaydetti.

Başkan Hasan Kılca, “Bugüne kadar olduğu gibi bu sezonda da Karatay'ımızın bütün mahalleleri, caddeleri, sokakları, parkları, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin doğaya ve hemşehrilerimize zarar vermemesi adına çalışıyoruz. Söz konusu ilaçlama çalışmalarımızın yanında ekiplerimiz; çöp konteynerleri, pazar yerleri ile temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlayıp dezenfekte ediyor. Veteriner İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde toplamda 9 araç ve 15 kişilik personelle 80 mahallede etkin ilaçlama gerçekleştiriyor. 80 mahallemizin tamamında sezon boyunca planlı bir ve periyodik bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürerek, vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için gayret ediyoruz” dedi.