Karatay'da “Kariyer Günleri” başladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim ve kariyer planlaması için “Kariyer Günleri” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilk program ise Karatay Borsa İstanbul Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, program öncesinde yaptığı konuşmada, “Kariyer Günleri” programlarını düzenlemedeki amaçlarından söz etti. Karataylı lise öğrencilerinin eğitim hayatları sırasında ve mezuniyet sonrasında öğrencilerin donanımlarını arttırmak ve istihdam olanaklarına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Babuççu, “Kariyer Günleri programlarımızla öğrenci kardeşlerimizin kendilerini her anlamda yetiştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu programlarımıza katılan kardeşlerimizi üniversitelerimizle de buluşturup bölümleriyle ilgili deneyim paylaşımı yapmalarını da sağlayacağız” dedi.

“Üniversite ve özellikle dil eğitimi öğrencilerin önceliği olmalı”

Alanında uzman birbirinden önemli ismin konuk olacağı programların ilkinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Cüneyt Şapcılar, öğrencilerle buluştu. Eğitim çağındaki gençlerin, özellikle de lise öğrencilerin mesleki bilinçlerini artırmak ve istihdam olanaklarından daha fazla faydalanmak amacıyla düzenlenen “Kariyer Günleri”nde konuşan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Cüneyt Şapcılar, gençlerin mesleki tercihlerinde doğru yönlendirilmeleri, gelecekte yapacakları mesleklerinin tüm yönlerinden haberdar olmaları ile meslek edinim sürecinde geçmeleri gereken aşamalar hakkında bilgi verdi. Öğrencilere seçecekleri mesleği öncelikle sevmeleri konusunda tavsiyede bulunan Şapçılar, özellikle meslek lisesi öğrencilerinin alanlarında kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini aktardı. Dr. Mustafa Cüneyt Şapcılar, akademik kariyerin ve dil eğitiminin önemine vurgu yaptığı sunumunda meslek lisesi öğrencilerinin iş hayatına atılmadan önce, üniversite eğitimi ile kişisel gelişimlerini tamamlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.