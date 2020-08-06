Karatay'da korona virüs denetimleri

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında işyerleri ve semt pazarlarında maske ve hijyen denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile bugüne kadarki en kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca da, ilgili kamu kurumlarının görevlileri ile birlikte denetimlerde bulundu. İlçe genelindeki alışveriş merkezleri, lokanta, pastane, kafe ve kahvehane gibi işyerlerini ziyaret eden Başkan Hasan Kılca ve beraberindeki yetkililer, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirleri hatırlattı. Başkanı Hasan Kılca, Keçeciler Kapalı Pazar Yerini de ziyaret ederek, esnafın yanı sıra vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha hassas olmalarını istedi. Başkan Kılca, korona virüse karşı tedbirler için ilk günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Kılca, “Cadde, sokak ve meydanlarımızın yıkanmasından toplu kullanım alanlarının olduğu tüm yerleri dezenfekte edilmesine; eldiven maske ve dezenfektan kullanımını teşvik etmekten salgının önüne geçilmesine yönelik aldığımız kararlara kadar Karatay Belediyesi olarak bizler bütün önlemlerimizi alıyoruz. Sürecin başarıyla tamamlanması adına İçişleri Bakanlığımızın ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimlere bizler de işyerleri ve pazar yerlerini denetleyerek katkı verdik. İşyerlerinde maske, eldiven, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledik. Yine bilindiği gibi pazar yerlerindeki girişlerin kontrol altına alınması ve içerideki esnaf sayısının belli bir oranında, içeride müşteri bulunması noktasında düzenleme var. Bu çalışmaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettik. Eğer hepimiz hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan biraz daha hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.