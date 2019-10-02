Karatay'da maliyeti 12 milyon lirayı bulan 2 okul tamamlanıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımları devam eden 24 derslikli ilkokul ve Köprübaşı Mahallesindeki 8 derslikli anaokulun inşası devam ediyor.

2019-2020 Yeni Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin ilk gününde Karatay'daki yaklaşık 8 bin ilkokul öğrencisine çanta ile kırtasiye desteğini veren Karatay Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden ilkokulun yanı sıra yine Karatay Belediyesi tarafından yapılan Köprübaşı Mahallesindeki anaokulun inşaatlarında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, programı kapsamında ilk önce Köprübaşı Mahallesindeki 8 derslikli anaokulunun inşaatını gezdi. Hasan Kılca, inşaatta gelinen son nokta konusunda belediye ekipleri ve inşaat firması yetkililerinden bilgi aldı. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini belirten Kılca, bu katkılarının önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğinin altını çizdi.

"Yavrularımızı eğitime hazırlayan anaokullarını çok önemsiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Göreve geldikten hemen sonra Hamzaoğlu Mahallemize 24 derslikli bir ortaokulun, Fevzi Çakmak Mahallesine 24 derslikli, Fevzi Çakmak İlkokulun ve Köprübaşı Mahallemize de bir anaokulunun temelini hep birlikte atmıştık. Üç projemizin de inşa çalışmaları hızla devam ediyor ve söz konusu okullarımızın tamamlama aşamalarına geldik. Şu anda da Köprübaşı Mahallemize kazandırdığımız anaokulumuzun inşaat alanındayız. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak okulumuz 8 derslikli ve neredeyse bitmiş durumda. Sosyal alanları, kütüphanesi büyük salonlarıyla yavrularımıza hizmet edecek. Karatay Belediyesi olarak bizler anaokullarını önemsiyoruz. Zira çocuklarımızın eğitime başlangıcı öncesinde anaokulları önemli görevler ifa ediyorlar. Bizler de yavrularımızın eğitime hazırlanması adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bu güzel mekanda eğitim alacak tüm yavrularımıza ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Anaokulumuz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Fevzi Çakmak Mahallesine 24 derslikli ilkokul

Başkan Hasan Kılca, Köprübaşı Mahallesine kazandırılacak 8 derslikli anaokul inşaatının yanı sıra yine Karatay Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden ilkokulun inşaatını da yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Hasan Kılca, yaklaşık 6 ay önce temelini attıkları okulun bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Fevzi Çakmak Mahallemize kazandıracağımızı ilkokulumuzun fiziki gerçekleşme oranı şu anda yaklaşık yüzde 90'larda. İnşallah okulumuzu birkaç ay içinde tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmeyi planlıyoruz. Bu bölgemizde önemli bir ilkokul ihtiyacını da böylece karşılamış olacağız inşallah. Fevzi Çakmak İlkokulumuz 24 derslikli ve yaklaşık 8 milyonluk bir maliyeti var. İnşallah kısa bir süre içerisinde okulumuzu ilçemize kazandırıp evlatlarımızın daha modern, kullanışlı ve ferah ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

"İlçemize kazandırdığımız bütün okullar depreme dayanıklı"

Son haftalarda ülkemizde meydana gelen depremler özellikle eğitime dönük binaların da güvenliğini ön plana çıkardı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları tüm okulların depreme son derece dayanıklı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Güvenli eğitim mekanlarının oluşturulması son derece önemli. Özellikle yaşadığımız son İstanbul Depremi'nin ardından eğitim gören çocuklarımızı ve ailelerimizi tedirgin etti. Karatay Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız tüm okul binalarımız Allah göstermesin, ancak böyle bir doğal afet sonucunda zarar görmeyecek kalitede inşa ediliyor. Bu konuda da hem yavrularımızın hem de ailelerimizin içi rahat olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.