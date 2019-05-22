Karatay'da öğrencilere ödül

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yürütülen Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi'nin (AKİP) ödül töreni gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen AKİP kapsamında düzenlenen, “Karatay'da Okuyorum Yazıyorum” ile “Hadis ve Sünnet Günlüğüm” yarışmalarının ödül törenleri gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezindeki törende konuşan Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, belediye olarak okul yapımlarının yanı sıra okulların fiziki ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, çevre düzenlemeleri ve daha birçok hizmeti gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı.

Başkan Kılca, “Okullarımızın akademik kalitelerinin iyileştirilmesi önemli ve bu yönde önemli desteklerde bulunuyoruz. Bu yaz Karatay Belediyesi olarak ‘Karatay Yaz Spor Okulları' projemizi hayata geçiriyoruz. Ön kayıtlarını almaya başladığımız proje ile amacımız çocuklarımıza sporu tanıtmak, sevdirmek ve çocuklarımızın ilgisi olduğu branşlarda ilerlemelerine katkı sağlamak. Sizleri de projemize katılmaya davet ediyorum. Karatay Belediyesi olarak 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başında ilçemizdeki tüm birinci sınıflara verdiğimiz kırtasiye desteği sözümüz yerine getireceğiz. Yine önümüzdeki dönemde okullarımızda kodlama sınıfları açacağız. İlk başta pilot olarak başlatacağımız bu projeyi gelecek dönemlerde tüm Karatay'a yaymayı hedefliyoruz. Amacımız evlatlarımızın daha iyi yetişmesi ve ülkemizi emanet edeceğimiz pırıl pırıl çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamaktır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, projeyi hayata geçiren ve destek veren Karatay Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, öğrenciler ve aileleri, programda kitap okuma farkındalığına katkı sağlamak amacıyla kitap okudu. Daha sonra Karatay'ın tüm ilkokullarındaki 3. ve 4. sınıfı öğrencilerinin katıldığı “Karatay'da Okuyorum Yazıyorum” yarışması ile yine tüm okulların 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı, “Hadis ve Sünnet Günlüğüm” adlı yarışmaların ödül törenine geçildi. Dereceye giren öğrencilere bisiklet, PC tablet, eşofman takımı ve spor ayakkabısı ödülleri verildi.