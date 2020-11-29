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Karatay'da sonbahar güzelliği

Konya’nın merkez Karatay ilçesi sonbaharla farklı bir güzelliğe kavuştu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi sonbaharla farklı bir güzelliğe kavuştu.


Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olan, her mevsim farklı yönüyle öne çıkan Karatay ilçesinde sarı, kahverengi ve kızıl tonları yansıtan farklı türdeki ağaçlar görsel şölen oluşturuyor. İlçedeki parklarda yaprakların sararıp dökülmesiyle ortaya renk cümbüşü de görülmeye değer. Hafta sonu şehrin gürültüsü ve stresinden kaçmak isteyenler bu eşsiz manzaraları kaçırmamak adına parklara ilgi gösteriyor. Ağaçların altında yapraklar arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkaranlar temiz havada kaliteli vakit geçirmenin fırsatını da kaçırmıyor.

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