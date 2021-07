Karatay'da Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin çocuklara trafik konusunda eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturma hedefiyle ilçede yapımına başladığı “Trafik Eğitim Parkı”nın inşaatı devam ediyor.

Karatay Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimini severek öğrenmeleri amacıyla yapımına başladığı “Karatay Trafik Eğitim Parkı”nın inşaatı sürüyor. Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı park için çalışmalar yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha da hızlandı. Çocuklara trafik eğitiminin verilmesinin yanı sıra vatandaşların yeşil alan ile sosyal yaşam alanı ihtiyacını karşılayacak proje kapsamında simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya geçitleri, mini otopark alanı ve kafeterya bulunacak. Ayrıca park içerisinde ailelerin dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, bisiklet yolu, mini amfi, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanı da yer alacak. Özellikle yeşil alanların ön planda tutulduğu “Trafik Eğitim Parkı” projesiyle çocuklar, trafik kurallarını akülü araçlar kullanarak ve eğlenerek öğrenecek. Aileleri de yürüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri bir alana daha kavuşmuş olacaklar. Çalışmaların hızlandığı “Trafik Eğitim Parkı”nın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Başkan Kılca'dan Trafik Eğitim Parkın'da inceleme

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yapımı süren parkta inceleme yaparak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye olarak Karatay'ın yeşil kuşaklar, parklar ve sosyal yaşam alanlarıyla çok daha güzelleşmesi için çabaladıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, her gün meydana gelen trafik kazalarının hem maddi hem de manevi bedellerinin oldukça ağır olduğunu belirterek trafik kültürünün daha küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Hasan Kılca, “Şehirlerimiz gelişip nüfusumuz arttıkça trafik sorunu da hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Dolayısıyla trafik eğitim standardımızı daha da artırmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en güzel yolu da çocuklarımıza küçük yaşlarımızdan itibaren trafik kültürünü verebilmekten geçiyor. O yüzden da Trafik Eğitim Parkı projemizi önemsiyoruz. Çocuklarımıza uygulama anlamında gelecekte çok şey katacağına inanıyoruz. Parkımız hem trafik eğitiminin temelinin atılacağı hem de ailelerimizin eğlenip dinleneceği çok güzel bir park olacak inşallah. Amacımız, çocuklarımıza birer yetişkin olduklarında araçlarıyla veya yaya olarak trafikte karşılaşabilecekleri her türlü senaryo karşısında nasıl davranmaları gerektiklerini trafik kuralları işaret ve levhalarıyla eğlendirerek öğretmektir. Trafik Eğitim Parkı ile çocuklarımız, trafik kurallarını yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek. Trafik ışıklarından, kavşaklara, arabalarına ve her türlü materyallerin bulunduğu trafik eğitim alanı sayesinde çocuklarımız ve öğrencilerimiz bu parkta hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Parkımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Trafik Eğitim Parkı'mızın Konya'mıza ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.