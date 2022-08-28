Karatay'da üniversiteyi ilk defa kazananlara destek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede ikamet eden, Türkiye'de özel veya devlet herhangi bir üniversitesinin lisans ve ön lisans programlarına bu yıl ilk defa yerleşip kaydını yaptıran Karataylı gençlere bin TL katkı verileceğini duyurdu.

Karatay Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak kaydını yaptıran Karataylı öğrencilere bin TL eğitim desteği verecek. Karatay Belediyesi'nin bu yeni projesi çerçevesinde devlet, özel veya vakıf üniversitesi fark etmeksizin ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran Karataylı gençlere bir defaya mahsus bin lira katkı sağlanacak. Öğrenciler, https://universite.karatay.bel.tr adresine gerekli bilgilerini girerek başvuru yapabilecek. 26 Ağustos'ta başlayan müracaatlar, 31 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Başvuru yapabilmek için gerekli şartlar ise şöyle:

Öğrenci Türkiye sınırları içinde bir üniversiteye yerleşmiş olmalıdır. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına 2022 yılında ilk defa yerleşenlerin başvuruları kabul edilecektir. Öğrencinin ve velisinin 01.08.2022 tarihi itibariyle Karatay'da ikamet etmesi gerekmektedir. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul-Bölüm Belirten) ve Okul Kayıt Belgesi'nin (ya da Öğrenci Belgesi) başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Açıköğretim veya uzaktan öğretim kazanan öğrencilerin başvuruları alınmayacak. Devlet, özel ve vakıf üniversitelerini kazanmış olan öğrenciler başvuruda bulunabilir. Bu eğitim desteği tek sefere mahsus olmak üzere yukarıdaki şartları sağlayan ve kaydını oluşturan her öğrenci için bin TL'dir.

“Karatay Belediyesi olarak eğitim hayatınızın her alanında yanınızdayız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Karatay Belediyesi olarak eğitim hayatının her alanında gençlerin yanındayız. Son YKS sınavında sınav kayıt ücreti desteği sağlamıştık. Sosyal belediyeciliğimizi bu alanda bir başka boyuta taşıyarak bu yıl üniversiteye ilk adımını atacak tüm Karataylı gençlerimize nakdi destek sağlamaya karar verdik. Karatayımızda ikamet edip lisans ve ön lisans eğitimi vesilesiyle ülkemizin birçok üniversitesine gidecek olan tüm öğrencilerimize bin TL eğitim desteği sağlayacağız, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.