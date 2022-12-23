Karatay'da vatandaş memnuniyeti tescillendi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren ve vatandaşın memnuniyetini her şeyin önünde tutuyor. Karatay Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla TSE'den “TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazandı.

Yüksek performanslı, daha verimli ve kaliteli hizmet verme anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yerel yönetimlere de verilen “TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazandı. Belgenin takdimi için Karatay Belediyesini Genel Sekreter Yardımcıları İlhami Aktürk, Mustafa Koca ve Güvenir Kaan Esen ile birlikte ziyaret eden TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile bir araya geldi. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, yürütülen çalışmalar ve personele yönelik verilen eğitimler sonucunda Karatay Belediyesinin almaya hak kazandığı “TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi”ni Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya takdim etti.

"Karatay Belediyesi, belediyecilikte örnek bir ilçemiz"

“TS ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi”nin hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlara verilebildiğini belirten TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karatay Belediyesinin çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunun belirtti. Mahmut Sami Şahin, “Karatay Belediyemiz, vatandaşlarımıza verdiği hizmetlerde belli bir standardın belli bir kalitenin, hizmet verdiği kesimlerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin daha disiplinli bir şekilde değerlendirilerek hizmet kalitesine yansıtılması ile ilgili kuralların uygulanması noktasında bir yönetim sistemini de artık uyguluyor. Karatay Belediyesi zaten bu manada belediyecilikte örnek bir ilçemiz. Bu belge ile de birlikte artık belli bir kurallar ve standartlar çerçevesinde uygulanmış olmasını da sağlamış olacak. Bu vesileyle Karatay Belediyemizi ve başkanımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediye olarak standardı oldukça yüksek bir belediyecilik anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendisi de bir Konyalı olan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'i Karatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TS 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'nin kendilerine ayrıca bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Başkan Kılca, “Belediye olarak hizmetlerimizin merkezine her zaman insanımızı koyduk ve bu anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. Çünkü vatandaş memnuniyeti bizim için son derece önemli. Aldığımız TS 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi de hemşehrilerimize ve ilçemize standartları çok daha yüksek bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etme yükümlülüğünü getiriyor bizlere. Zaten bizler, yıllardır Karatay Belediyesi olarak bu anlayışla hizmet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize aynı anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.