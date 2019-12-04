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Karatay'da zabıtadan Şeb-i Arus törenleri öncesi sıkı denetim

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hazreti Mevlana’nın 746.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Konya'ya gelecek misafirler için şehir merkezinde hizmet veren lokanta ve otelleri denetledi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, amaçlarının Konya'ya gelen misafirlerin rahat ve huzurlu bir şekilde Konya'da konaklamalarını sağlamak olduğunu söyleyerek tüm esnaf ve vatandaşlarla birlikte misafirlere iyi bir ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Gıda ile ilgili üretim ve satış yapan tüm iş yerlerinin gıda yönetmeliğine, otel ve lokantaların ise hizmet ve temizlik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, “Hazreti Mevlana'nın diyarı Karatay, 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine her anlamda hazırlanıyor. Bu çerçevede şehrimize gelen konuklarımıza iyi bir ev sahipliği yaparak misafirlerin rahat ve huzurlu bir şekilde konaklamalarını, Konya'yı ve Karatay'ı güzel hatıralarla anmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da gerekli tedbirlerimizi aldık ve hazırlıklarımız devam ediyor. İlçemizdeki işletmelerimizin yönetmeliklere ve misafirlere en güzel hizmeti sunmak için titizlikle hareket edeceğine inanıyoruz” dedi.

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