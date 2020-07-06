Karatay'dan uluslararası kültür programına katkı

Konya'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan zengin içerikli programlar düzenleyen Karatay İlçe Belediyesi, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Dede Korkut'tan Kalan Miras; Aşık Sanatı' konulu uluslararası konferansa da katkı sundu.

7 ülkeden birbirinden önemli halk ozanlarının katılımıyla düzenlenen Türk Dünyası Aşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni, bu yıl “Dede Korkut'tan Kalan Miras; Aşıklar Bayramı” ana temasıyla yapıldı. Video konferansta Aşık sanatında Şirvan ortamı, Karabağ Aşık ortamının özellikleri ile Aşık ortamının usta çırağı gelenekleri gibi birçok konuda görüşler ortaya kondu, hazırlanan raporlar ele alındı.

“Dede Korkut'tan Kalan Miras; Aşık Sanatı” konulu uluslararası konferansta aşıklar ise, vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Türkiye adına Konya'dan Öksüz Ozan Ahmet Yıldırım'ın yanı sıra Kars'tan Bilal Ersarı da etkinliklere katkı sundu.

“Aşıklık, bu toprakların en eski kültürel öğelerinden biri”

Karatay Belediyesi'nden video konferansa bağlanarak hünerlerini sergileyen Ahmet Yıldırım, aşıklık geleneğinin Türk kültürüne yaptığı etkilerden söz etti. Yıldırım, video konferans ile gerçekleştirilen programda Türk dünyasının Türk bilim adamları ve sanat tarihçileri topluluğunun korunması ve hayatta kalması için ortak projelerin hayata geçirilmesi ihtiyacının altını çizdi. Halk Ozanı Ahmet Yıldırım, “Aşıklar Bayramı'nın amacı, Türk kültürünün kadim geleneklerinden biri olan âşıklık geleneğinin doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu bayram, 1966'dan beri devam ediyor ve Türkiye'de en uzun soluklu kültürel faaliyetlerden biri. Bu kültüre katkı sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum” dedi.

“Değerlerimizi yaşatacak her çalışmada yer almaya devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu toprakların en eski kültürel öğelerinden birisi olan aşıklık geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda herkese görev düştüğünü aktardı.

Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti: “Türk dünyasının kültür varlığının önde gelen unsurlarından biri âşıklık geleneğidir. Bu gelenek, Türk Cumhuriyetleri ve toplumlarında ortak bir mirastır. Ortaklığın temeli; aynı dili, aynı tarihi ve aynı kültürü paylaşan milletlerin aynı kökten beslenmelerine dayanmaktadır. Dede Korkut Mirası'nın bugün için söyledikleri, özellikle genç nesillerimizi millî kültürlerine bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara kazandırmak açısından önem arz etmektedir. Bu miras geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve aidiyet hissinin geleceğe taşınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Konyamızda yapılan 53. Aşıklar Bayramı'na Karatay Belediyesi olarak ev sahipliği yapmıştık ve programlarımız Konyalı hemşehrilerimizden büyük ilgi görmüştü. İnşallah bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de derin ve köklü kültürümüzün bu birikimlerine sahip çıkmaya, değerlerimizi yaşatacak her türlü çalışmada yer almaya devam edeceğiz.”

Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, İran ve Kırgızistan'dan bilim adamlarının katıldığı, “Dede Korkut'tan Kalan Miras Aşk Sanatı” konulu uluslararası konferansın sonunda katılımcılara elektronik sertifikalar da verildi.