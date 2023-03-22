Karatay'ın atıcılık takımından Türkiye 1.'liği

Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Konya'da düzenlediği Skeet Bahar Kupası'nı önemli derecelerle tamamladı. Karatay'ın başarılı takımı, verdiği mücadeleler sonucunda takım halinde Türkiye 1.'si olmayı başardı.

Karatay Belediyespor Kulübü, katıldığı şampiyonalarda önemli başarılar elde ederek Karatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık (Skeet) Takımı, Konya'da düzenlenen Atıcılık Skeet Bahar Kupası Şampiyonası'nı Türkiye 1.'liğinin yanı sıra önemli birçok dereceyle tamamladı. Büyük Erkekler kategorisinde 1.'liği Salih Oday, Ahmet Baran ve Salih Hafız takım olarak elde etti. Büyük Bayanlar kategorisinde Nur Banu Balkancı Türkiye 1.'si olurken, Yıldız Erkekler kategorisinde Muhittin Can Önür Türkiye 1.'si, Büyük Erkekler kategorisinde Ahmet Baran Türkiye 4.'lüğü sayesinde Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık (Skeet) Takımı, turnuvaya damgasını vurdu.

“Kulüp sporcularımız başarıları ile bizleri gururlandırıyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kulüp sporcularının elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğinin altını çizerek derece elde eden sporcuları, kulüp yöneticileri ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak spora, gençlere ve geleceğimize yatırım yapmaya çok büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin doğru, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşamalarının yanı sıra vatana ve millete yararlı bireyler olarak yetişmeleri için sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizi sürekli geliştirip, ilerletiyoruz. Her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde ve etkinliklerde örneklik teşkil edecek hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Karatay Belediyespor Kulübümüz de bu noktada başarıları ile bizleri mutlu ediyor. Bu düşüncelerle Konya'da düzenlenen Atıcılık Skeet Bahar Kupası'nda ilçemizi başarıyla temsil ederek güzel sonuçların altına imza atıp, göğsümüzü kabartan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz” dedi.