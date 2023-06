Karatay'ın en çevreci okulları ödüllerini Başkan Kılca'dan aldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Sıfır Atık ve geri dönüşüm bilincinin çok daha geniş bir tabana yayılması amacıyla düzenlenen “İlkokullar Arası 1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması 2”de dereceye giren okullar, ödüllerini aldı.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen “1 Atık Çok Şey Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması 2”de dereceye giren okullar ödüllerini aldılar. 42 ilkokulun dahil olduğu ve 7 hafta süren yarışma boyunca okullardan toplamda 3 bin 235 öğrenci, 58 ton 710 kilogram atık topladı. Söz konusu yarışmada 83 öğrencisiyle en çok atık toplayan Yarma İlkokulu, yarışmanın birincisi oldu. Yarışmanın ikincisi İsmil Fatih İlkokulu olurken; yarışmada üçüncülüğü ise Ağsaklı İlkokulu oldu. Ayrıca dereceye giremese de Hediye Mehmet Ali Uzman İlkokulu, Kocatepe İlkokulu ile Cumhuriyet İlkokulu da yarışma çerçevesinde en çok atık toplayan diğer okullar arasına girdi. Dereceye giren ve toplamda 7 hafta süren yarışmada 6 okul; para ödüllerinin yanında tiyatro gösterisi, piknik, Karatay Hayvanat Bahçesi gezisi hediyelerini aldılar. Yarışmaya başvuran ve atık vererek yarışmaya katkı sunan 39 okulda en çok atık toplayan sınıflardaki bin 300 öğrenci de yine akıl-zeka oyunu almaya hak kazandı.

Ödüllerine kavuşan öğrenciler hem yarışma hem de kendilerine verilen hediye ile ödüller dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler. Karataylı ilkokul öğrencileri, “Yarışmayı duyunca çok heyecanlandık ve evlerimizden topladığımız kağıtları, plastikleri ve elektronik cihazları okula getirdik. Çünkü Sıfır Atık çok önemli. Atıkları toplayarak geleceğimize sahip çıktık. Belediye de topladığımız atıkları tartıp bize puanlar veriyordu. Dereceye girdik ve çok mutlu olduk. Belediye başkanımız dereceye girdiğimiz için bize hayvanat bahçesi, tiyatro ve piknik hediye etti. Bugün çok eğlendik, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak özellikle çocukların ve gençlerin her bakımdan iyi yetişmesi için büyük bir gayretin içinde olduklarına vurgu yaptı. Başkan Kılca, “Hafta sonunda da iki gün boyunca yine Çevre ve Çocuk Şenliği yaptık. Bu şenliği de inşallah her yıl yapmayı düşünüyoruz. Bizim belediye olarak tüm çabamız, çalışmamız ve hizmetlerimiz siz çocuklarımız için. Çünkü sizler çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizin daha iyi yetişmeniz için eğitim, sosyal ve kültürel hayatınızın her zaman destekçisi olacağız. Ulubatlı Hasan Parkımızda Trafik Eğitim Parkımız var. İlkokul 4'ncü sınıfta okuyan tüm öğrenci kardeşlerimizi parkımıza götürerek yıl boyunca trafik konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. İkinci trafik eğitim parkımızı da bu parkımıza yaptık ve bu parkımız da yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Yarışmamız Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm konusunda amacına ulaştı”

Başkan Kılca ödül törenini Çevre Haftası'nda yapmak istediklerini söyleyerek, “Çevremizi ve doğamızı çok önemsiyoruz. Çünkü dünyamız her geçen gün daha da ısınıyor iklim değişikliği oluyor ve sonucunda da dünyanın dengesi bozuluyor, canlılar olumsuz etkileniyor. Yarınlarımıza daha güzel bir ülke ve dünya bırakmak için bugünden bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bizler de ilçemizdeki ilkokullar arası ‘1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Atık Toplama Yarışması'nın 2'ncisini yapıyoruz. Atıklar çevreye zarar veriyor ve bunların kaynağında toplanıp geri dönüşüme katılması gerekiyor. Bu hedefle bu yarışmayı yaptık ve amacımıza ulaştığımızı görüyorum. Yarışmaya katılan ve çevremize katkı sunan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yarışma temiz çevre bilincine önemli katkı sunacak”

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eğitim çağındaki tüm çocuk ve gençlere verdiği değer için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Sağdıç, “Ülkemiz genelinde doğa ve çevre bilincini daha geniş bir tabana yayabilmek için birçok çalışma yapılıyor. Karatay Belediyemizin ‘1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Atık Toplama Yarışması 2' de bu çabalardan bir tanesi. 42 okulumuzun katılımıyla yapılan ve Şubat'tan Nisan ayına kadar devam eden yarışmada dereceye giren veya giremeyen tüm okullarımızı, öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çevremizin ve dünyamızın hep temiz kalabilmesi için kirletmemek gerektiğini düşünüyorum. Atık konusunda da ne kadar az atık oluşursa o kadar temiz bir dünyamız olur. Yarışmanın sizlerde çevre bilincinin daha da yerleşmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından “1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Atık Toplama Yarışması 2” de dereceye giren okullara belgeleri ve ödülleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç tarafından verildi.