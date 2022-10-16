Karatay'ın lavantası ekonomiye katkı sağlıyor

Konya'nın merkez Karatay Belediyesi'nin 2019'da 400 bin metrekarelik alanda ilçeye kazandırdığı Karatay Lavanta Bahçesi, yaklaşık 3 yıldır Konya ve ülke turizmine olduğu kadar ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor.

Karatay Belediyesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 400 bin metrekarelik alanda oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi'nin lavantalarından birçok ürün elde etti. Tıp, gıda ve kozmetik gibi sektörlerin sıkça tercih ettiği Karatay'ın lavantası, bugüne kadar sabun, kolonya, dondurma, gazoz, krem ve reçel üretiminde ham madde olarak kullanıldı. Her geçen gün ürün çeşitliliği artan Karatay lavantasından elde edilen söz konusu ürünler, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlenen fuar, festival ve tanıtım günleri gibi etkinliklerde tanıtılıyor. Karatay Belediyesinin katıldığı söz konusu etkinliklerde satışının da yapılarak aynı zamanda ekonomiye katkı sağlanan lavantalı ürünler, kısa sürede vatandaşın gözdesi. Konya ve Karatay'ın yeni markası haline geldi. Karatay'ın lavantasından elde edilen ürünleri vatandaşlar, Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısındaki Lavanta Büfe'nin yanı sıra Karatay Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Kafe Karataylar ile Karatay Termal Tatil Köyü'nden de temin edebiliyor.

"Katma değeri yüksek lavantadan çok yönlü verim alıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'a yeni bir renk olan Karatay lavantasının ve lavanta ürünlerinin vatandaşların yeni gözdesi olduğunu söyledi. Karatay Lavanta Bahçesi'nin görselliğiyle bölgenin yeni çekim merkezlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Kılca, Karatay lavantasından elde ettikleri yağ, reçel, dondurma, gazoz ve daha birçok ürünle ekonomiye de katkı sağladıklarının belirtti. Kılca, “Konya'mıza ve ilçemize değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Farklı zenginliklere, eşsiz güzelliklere, verimli ve bereketli topraklara sahip bir ilçeyiz. Bunun farkında olarak 2019'da Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini oluşturma çalışmalarımızı başlatmıştık. Çalıştığımız söz konusu alan, daha önce molozla kaplı ve işgal edilmiş alandı. 400 bin metrekarelik alanda Karatay Lavanta Bahçemizi oluşturduk ve eşsiz bir güzelliğe sahip bahçemiz oluştu. Bahçemiz sadece görselliğiyle değil ekonomiye de katkı sağlıyor. Örneğin bahçemizin lavantalarından sabun, kolonya, dondurma, gazoz, krem ve reçel gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Hiçbir kimyasal koruyucu ve aroma verici kullanmadan ve tamamen geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerimiz büyük beğeni topladı. Karatay Belediyesi olarak bu projemizle aynı zamanda çiftçilerimize de ön ayak olmayı amaçlıyoruz. Bu konuda da önemli bir mesafe aldık” dedi.

Başkan Kılca, Karatay Lavantası ve ürünlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay lavantasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tanıtma fırsatı buldu. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi ve lavantadan üretilen ürünler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgi verdi. Başkan Kılca, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta ile birlikte Karatay'ımıza dair tüm yatırımlarımızı ve projelerimizi tanıttık. Özellikle Konya'mızın yeni markası haline gelen Karatay lavantası ile elde ettiğimiz katma değer ve üretimini sağladığımız ürünler hakkında detaylı bilgi verme fırsatımız oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bu görüşmemizde de Cumhurbaşkanımız, Karatay'ımız ile ilgili projelerimizle çok yakından ilgilendi, her zaman yanımızda olduğunu ifade ettiler. Bu vesileyle Karatay'ımızın her zaman arkasında olan, tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımıza güven ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler, ilçemize, şehrimize ve insanımıza değer katacak daha birçok projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.