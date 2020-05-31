Karatay'ın parkları normalleşme dönemi için hazır

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre için faaliyetlerine ara verilen parklar, alınan kararlar neticesinde halkın kullanımı için yeniden hazırlandı.

Korona virüs salgınında ümit verici tablo sonrasında normalleşme sürecine hızlı bir şekilde hazırlanan Karatay Belediyesi, 1 Haziran itibariyle açılan parklardaki çalışmalarını da böylece tamamladı. Belediye ekipleri, söz konusu çalışmalar kapsamında özellikle ailelerin uğrak noktası haline gelen ilçedeki parkları elden geçirerek eksikliklerini giderdi. Yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileyen ekipler, parklardaki kameriyelerin bakım ve tadilatlarını gerçekleştirdi. Yeşil alanların da bakımını gerçekleştiren belediye ekipleri, çimleme ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesindeki Fidanlık Alanı'nda yetiştirilen çiçeklerin dikimini yaparak parklarda estetik bir hava oluşturdu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak normalleşme dönemine hazırlandıklarını belirterek, bu konuda aktif ve oldukça faydalı bir süreç yönettiklerini kaydetti.

Başkan Hasan Kılca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararları kapsamında uzun bir süredir hizmet veremeyen parklarımız da açıldı. Karatay Belediyesi olarak parklarımızı hemşehrilerimizin nefes alacağı, stres atabileceği, keyifli vakit geçirebileceği yerler haline getirmek için gerekli bütün çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz; evde kal çağrılarına uyan hemşehrilerimiz için rengarenk oturma ve dinlenme alanları, çocuklarımız için de oyun gruplarına dair çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Bizler de bu vesileyle hemşehrilerimizi ilçemizin tüm güzelliklerini yaşamaya davet ediyoruz. Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemsehrilerimizden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da azami ölçüde uymaları konusunda hassas olmalarını rica ediyorum. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için gayretimiz devam edecek" dedi.