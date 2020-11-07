Karayoluna çıktı canından oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Kargacı Mahallesi yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola veren yolcu otobüsünden inen Mustafa Metin Çoban'a (52) karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, Konya yönüne giden A.T'nin kullandığı Ford marka 72 AB 118 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü A.T. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.