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Karayolunda bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı

Konya’da, trafik ekiplerince karayolunda uçamaz halde bulunan Peçeli Baykuş koruma altına alındı.

Konya'da, trafik ekiplerince karayolunda uçamaz halde bulunan Peçeli Baykuş koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, trafik ekiplerince karayolunda seyir halindeyken fark edilerek bulunan bir yaralı baykuşu teslim aldı. Uçamadığı tespit edilen yaralı baykuş, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Baykuşun tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar tabiata salınacağı belirtildi.

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